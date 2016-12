„Soldăţelul de plumb“ dă startul matineelor

La Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“

„Soldățelul de plumb“ dă startul matineelor

Ştire online publicată Joi, 17 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, cu câteva minute înainte de ora 11, holul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța a devenit neîncăpător. Sute de copii au invadat sala Operei pentru a vedea celebrul spectacol „Soldățelul de plumb”, de Dumitru Capoiano. Au venit special pentru acest spectacol în jur de 400 de elevi din clasele I-IV de la: Școala nr. 10, Școala cu clasele I-VIII nr. 8, elevi din ciclul primar la Colegiul de Arte „Regina Maria”, de la Școala nr. 1 din Năvodari. Dar poate că cei mai impresionați de participarea la acest matineu au fost copii cu dizabilități însoțiți de părintele de la biserica Sf. Mina, Nicolae Picu. Premiera spectacolului „Soldățelul de plumb” a avut loc în 1991, la Teatrul Liric din Constanța, unde regizorul Mihai Timofti a montat opereta pentru copii „Povestea soldățelului de plumb”, pusă în scenă de D. Capoianu. „Spectacolul este o montare ceva mai veche, dar care a rezistat foarte bine la Constanța. Acest lucru este datorat copiilor care au umplut sălile, indiferent dacă a fost vară sau iarnă. Practic, s-au schimbat doar generațiile”, ne-a povestit Cornel Agop, angajat la TNOB. De asemenea, în repertoriul TNOB mai este inclus, tot special pentru copii, spectacolul „Scufița Roșie”. „Multă dăruire și foarte multă muncă“ „Soldățelul de plumb” este primul spectacol de copii din acest an, o altă reprezentație de acest gen fiind programată la finalul lunii martie. Spectacolul-poveste pentru copii îi are în distribuție pe: Tole/Soldățel - Ciprian Andone // Kaga (Prințesa mofturoasă) - Gabriela Dobre // Împăratul - Laurențiu Severin // Prințul Zorzon (Kocika-daniei) - Bogdan Sandu // Bomba (Maestrul de ceremonii) - Marius Eftimie // Allegretto Menestrel - Cătălin Toropoc // Sfetnicul - Doru Iftene // Guvernanta - Carmen Cișman. „Copiii sunt un public extrem de exigent, dar și când reacționează, când se manifestă fac spectacolul în locul tău. Am avut și public în care copiii au stat cuminți ca nu cumva să strice spectacolul, iar alții care inter-veneau și ne dădeau toate replicile. Oricum ar fi, cu ei este nemaipomenit. Suntem soliști de operă, însă este mai greu aici decât la un spectacol de operă, pentru că trebuie să-ți dai sufletul pe scenă și nouă ne place”, ne-a declarat Gabriela Dobre, solist în cadrul Operei. Potrivit aceluiași interlocutor, pentru un astfel de personaj este nevoie să iubești copiii, să-ți fie drag mai mult ca orice pe lumea asta să joci pentru ei. Educație culturală și interacțiune „Este o poveste frumoasă, adorată de copii, care interacționează foarte des cu personajele. Participanții, ca și actorii, sunt extrem de expresivi. Guvernanta ar trebui să fie un pic mai dură, dar trebuie făcut în așa fel încât să respecte firul roșu de umor al spectacolului. Muzica este foarte frumoasă, iar spectacolul este foarte bine primit de copii”, ne-a spus Carmen Cișman, corist. Reprezentanții Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța mai au în plan o surpriză dedicată celor mici de 1 iunie: „Vrăjitorul din Oz. Micuța Dorothy”. Nicoleta BUJOR