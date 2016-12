Societatea Visterna din München ajută satul Visterna

Sâmbătă, 20 Decembrie 2008.

În preajma sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou, elevii din clasa a IV-a, îndrumați de învățător Salomia Chisoi și prof. Georgeta Clenciu, fost profesor al școlii, în prezent pensionar, au pregătit și au oferit daruri preșcolarilor și elevilor de la Școala Visterna, comuna Sarichioi, județul Tulcea. Acțiunea, desfășurată în cadrul Strategiei Naționale de Acțiuni Comunitare, s-a organizat din inițiativa „Societății Visterna”, din Munchen, Germania, condusă de Niculina Stăncescu, cetățean german de origine română, o foarte apreciată moașă care a ajutat la aducerea pe lume a peste 8.000 copii. „Societatea Vistena” a ajutat la dotarea cabinetului medical din satul Visterna cu aparatură medicală (ecograf, tensiometre etc.) sau medicamente (pentru diabet, inimă etc.) și a sprijinit activitatea didactică din grădinița și școala din sat, oferind școlarilor și preșcolarilor rechizite, cărți, îmbrăcăminte și dotând instituțiile cu diferite materiale. Satul Visterna este situat între două păduri, la circa trei kilometri de orașul Babadag, având o populație cu situație materială precară, din pricina lipsei de locuri de muncă. Școala din Visterna are numai clasele I-IV și o singură învățătoare, care lucrează simultan cu 16 elevi. La grădiniță învață 13 copii, îndrumați de o educatoare. Elevii de la clasele V-VIII învață la Școala din comuna Sarichioi, unde au asigurat transportul gratuit, deși comuna e situată mai departe decât cea mai apropiat localitate, orașul Babadag. Sensibilizați de situația copiilor din Visterna, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevii de la Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu” Constanța au trimis colegilor lor rechizite, cărți, dulciuri sau jucării. Un frumos gest de solidaritate, la care elevii au participat alături de români stabiliți în străinătate, care nu au uitat de unde au plecat. După vacanță, se vor organiza vizite reciproce ale elevilor din cele două școli.