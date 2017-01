Slujbe la Biserica Greacă în ajunul praznicului Schimbării la Faţă

Slujbe la Biserica Greacă în ajunul praznicului Schimbării la Față

Duminică, 5 august, în ajunul praznicului Schimbării la Față, începând cu ora 9, Înalt Prea Sfințitul Dr. Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie misionară la biserica „Adormirea Maicii Domnului" din orașul Ovidiu, județul Constanța. Din anul 2005 biserica din Ovidiu adăpostește veșminte ale Cuvioasei Parascheva de la Iași. După-amiază, de la ora 17, Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Teodosie va oficia slujbele Vecerniei și a Litiei la Biserica Greacă („Schimbarea la Față") din Constanța, unde au fost aduse moaștele Sfântului Apostol Andrei de la Mănăstirea „Peștera Sf. Ap. Andrei". De asemenea, la sfârșitul slujbelor preotul Daniel Malcea va fi ridicat la rangul de iconom stavrofor, iar diaconul Mircea Munteanu – arhidiacon iconom stravrofor. Așezământul de cult a fost construit între anii 1865-1867 prin efortul credincioșilor greci din orașul Constanța. Hramul acestui lăcaș de cult este „Metamorfosis" (Schimbarea la Față). Biserica nu are turle din cauza restricțiilor impuse de autoritățile otomane care stăpâneau la acea dată teritoriul Dobrogei. În anul 1954 biserica a fost declarată monument istoric și inclusă în lista de Patrimoniu Național și Cultural. În 1974, printr-o hotărâre a Patriarhiei Române, cu acceptul Bisericii Ortodoxe a Greciei, biserica „Schimbarea la Față" a fost trecută sub dependența canonică a Arhiepiscopiei Tomisului și Dunării de Jos. În perioada comunistă biserica a dobândit un al doilea hram, „Sfântul Apostol Andrei", după demolareai unei biserici din apropiere.