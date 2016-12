Skindred şi Tristania - cele mai noi confirmări din programul B'estfest

Skindred și Tristania - cele mai noi confirmări din programul B'estfest

Ştire online publicată Luni, 12 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Trupele Skindred și Tristania sunt cele mai noi nume care și-au confirmat prezența la B'estfest Summer Camp, care se va desfășura în perioada 6-8 iulie în comuna Tunari, pe malul lacului Pasărea.Potrivit unui comunicat transmis astăzi de Emagic, cele două trupe se alătură celor deja anunțate - Garbage, Pulp, Stanton Warriors, Modestep Live si Dope D.O.D., Kreator, Moonspell, Obituary sau Messugah. Skindred - trupă galeză alcătuită din patru membri - Arya Goggin (tobe), Benji Webbe (voce), Dan Pugsley (bass) și Mikeydemus (chitară) - are un stil muzical extrem de versatil, ce îmbină rock-ul alternativ și heavy metal-ul cu elemente reggae și punk rock. Formată spre finalul anilor 1990, Skindred s-a bucurat de succes încă de la primul său album intitulat "Babylon", piese precum "Nobody", "Preasure" sau "Selector" devenind adevărate hituri. Cel mai recent material discografic a fost lansat în aprilie 2011, stilul trupei fiind îmbogățit cu influențe notabile de dubstep, hip hop și chiar drum and bass. Datorită show-urilor live explozive, trupa a devenit o prezență constantă în line-up-ul unor festivaluri precum Download, Boardmasters, Wacken Open Air sau Sonisphere, urmând ca anul acesta Skindred să-și treacă în agendă și B'estfest Summer Camp, unde va fi prezentă pe data de 8 iulie. Tristania, trupă metal gothică de origine norvegiană, a fost creată în 1996 de Morten Veland (voce), Einar Moen (clape) și Kenneth Olsson (tobe), ceilalți membri alăturându-se grupului în 1997, când au înregistrat și albumul "Widow's Weeds". În timp formația a mai lansat șase albume de studio, de-a lungul cărora și-a diversificat stilul muzical, fără a renunța la elementele din muzica clasică precum orga, fluierul, vioara sau clavecinul. Tristania va fi prezentă la B'estfest Summer Camp pe 8 iulie. Biletele pentru festival pot fi achiziționate până pe 15 martie în promoția "earlybird" la prețul de 215 lei (abonamentele de 3 zile), respectiv 95 lei (biletele de o zi), la care se adaugă și un voucher de 10 lei pentru cei care doresc acces în camping. Acestea pot fi achiziționate online de pe www.myticket.ro sau din rețeaua magazinelor Diverta, magazinul Muzica, librăria Mihai Eminescu, Sala Palatului și din rețelele afiliate MyTicket.