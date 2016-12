Situaţie scandaloasă la Consiliul Judeţean al Elevilor constănţeni

Situație scandaloasă la Consiliul Județean al Elevilor constănțeni

Ca urmare a situatiei ce persista in cadrul Consiliului Judetean Constanta, am primit pe adresa redactiei urmatorul comunicat: „Consiliul National al Elevilor (CNE), în calitate de structură reprezentativă a elevilor din România, dezminte informațiile apărute în presa din județul Constanța, privind situația din cadrul Consiliului Județean al Elevilor Constanța. În urma Adunării Generale a Consiliului Județean al Elevilor Constanța din data de 25 martie 2014 și a deciziei Consiliului Național al Elevilor, respectiv a Consiliului Regional al Elevilor Sud - Est, procesul electoral desfășurat în sesiunea de alegeri 2013 a fost invalidat ca urmare a încălcării Art. 62, Art. 47, din Regulamentul de Organizare și Funcționare și a Art.17 alineatul 2, Art.16, alineatul 3 din Metodologia de Alegeri a Consiliului Național al Elevilor, președinte interimar fiind numită eleva Lăcrămioara Soare din clasa a X-a, președinte al Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul de Arte Regina Maria Constanța. Menționăm că orice acțiune a foștilor membri ai Biroului Executiv al Consiliului Județean al Elevilor Constanța de după data invalidării procesului electoral este lipsită de acoperire regulamentară și nefondată.Conducerea interimară a Consiliului Județean al Elevilor Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța vor organiza alegeri pentru constituirea noului Birou Executiv, în conformitate cu prevederile regulamentare și a Metodologiei de Organizare a Procesului Electoral. Pentru a se asigura de buna desfășurare a alegerilor, vor fi prezenți ca observatori externi din partea Consiliului Național al Elevilor, Eduard Mititelu (Președinte), Rareș Cătălin Bîrle (Secretar al Departamentului de Organizare Internă) și Tudor Codrin Bostan (Vicepreședinte/Președinte al Consiliului Regional al Elevilor Sud-Est). În această perioadă are loc depunerea candidaturilor online pe platforma suport a Consiliului Național al Elevilor, Waterfall Edu (www.wedu.ro). Pentru funcțiile vacantate în urma invalidării procesului electoral, din cadrul Biroului Executiv al Consiliului Județean al Elevilor Constanța pot candida președinții Consiliilor Școlare ale Elevilor, iar pentru funcțiile de conducere a celor cinci Departamente/Comisii pot candida toți membrii Birourilor Executive ale Consiliilor Școlare ale Elevilor. Consiliul Național al Elevilor încurajează elevii să candideze pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Biroului Executiv al Consiliului Județean al Elevilor Constanța și își manifestă întreaga disponibilitate pentru a stabiliza substructura județeana, Consiliul Județean al Elevilor Constanța”.