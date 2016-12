Situaţie DRAMATICĂ pentru elevii navetişti: "Nu mai avem bani să venim la şcoală"

Situație DRAMATICĂ pentru elevii navetiști: "Nu mai avem bani să venim la școală"

Ca și cum nu era de ajuns faptul că profesorii navetiști ajung să muncească doar pentru a avea bani să se deplaseze la școlile din județ, deoarece nu li se mai decontează transportul, iată că și elevii au ajuns în aceeași situație. Cu diferența că ei primesc bani de la părinți.Conform informațiilor primite de la Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Constanța, elevii nu și-au mai primit decontarea banilor de transport de anul trecut, iar problema este în întreaga țară.Legea Educației Naționale prevede la art. 84 alin (3) că „elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament”.La ora actuală, după cum ne-a declarat Aurel Tudorică, contabil șef al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ultima solicitare de decontare se situa undeva la 2.500.000 lei, din care 800.000 lei sume restante pe anul 2012, pentru cei aproximativ 6.500 de elevi beneficiari de transport.Ieri, Alexandru Bajdechi, președintele CJE Constanța, declara: „Considerăm că actuala problemă este foarte serioasă, având în vedere contextul socio-economic. Un abonament lunar costă aproximativ 200 de lei, iar elevii nu și-au mai primit banii de anul trecut. Un calcul simplu ne arată că elevii navetiști ar trebui să primească în medie 900 de lei pe lunile anterioare. Având în vedere că mulți elevi provin din familii dezavantajate, considerăm că este imperios necesar ca autoritățile competente să rezolve această problemă în cel mai scurt timp, pentru a nu afecta calitatea actului educațional și pentru a nu contribui la creșterea gradului de abandon școlar”.„Nu e ușor deloc să tot plătești și să nu mai primești nimic“Ieri, am stat de vorbă cu câțiva elevi-navetiști de la Liceul Teoretic „Traian”, foarte necăjiți de situația în care s-a ajuns. „Este adevărat că nu am primit banii pe transport din luna noiembrie 2012 și aș vrea să cunosc cauzele. Eu fac naveta din Năvodari zilnic. Plătesc pe abonament 126 de lei pe lună și nu mi se pare că situația trebuie să rămână așa”, afirma Nicoleta Ichimuță. I s-a alăturat Ștefan Duca: „Nu am mai primit banii de transport din octombrie 2012 și nu am înțeles de ce. Fac naveta din Eforie Sud zilnic și plătesc pe abonament 230 de lei pe lună. Sper ca autoritățile să găsească o soluție”.Theodor Buruiană: „Vin zilnic la liceu din Năvodari și plătesc 130 de lei pe lună abonamentul. Am înțeles că este o problemă, însă nu este ușor să plătești în fiecare lună banii și după aceea să afli că nu îi primești”. Daniela Morariu: „Fac naveta din Murfatlar și nu mi-am mai primit banii pe transport pe 3 luni. Plătesc pe abonament 175 de lei lunar și nu e ușor să mă descurc fără acești bani”.Florin Dumitrescu: „Sunt navetist de trei ani și nu mi s-a întâmplat niciodată să nu primesc banii pe abonament din anul precedent. Prețul la abonament este de 230 de lei, bani care cu timpul se adună și lasă o gaură. Situația este inacceptabilă și ar trebui rezolvată cât mai curând”.CJE Constanta va monitoriza în continuare situația existentă și este dispus să colaboreze cu instituțiile abilitate pentru remedierea acestei probleme de finanțare.„Ministerul de Finanțe nu a alimentat nici un cont“Chiar și contabilul șef al ISJ Constanța ne-a confirmat că au mai fost întârzieri de o lună sau două, dar în niciun caz de un semestru. Încercând să găsească o explicație a acestui fenomen, Aurel Tudorică afirma că s-au constatat diferența foarte mari între tarifele agenților economici prestatori de transport și, implicit, între școli și județe. „Spre exemplu, pe o distanță de 10 km s-au constatat tarife cuprinse între 150 lei și 60 lei, motiv pentru care Ministerul Fi-nanțelor a discutat cu Ministerul Transporturilor în vederea negocierii unor modificări. Precizeze că sumele se trimit de la Ministerul de Finanțe direct într-un cont special al Trezoreriei, iar banii nu se folosesc în alte scopuri. Pur și simplu Ministerul de Finanțe nu a alimentat nici un cont. Dacă ne vin mâine banii, poimâine toate școlile pot efectua deconturi, pentru că nu este o problemă de organizare internă, ci numai de lipsă a finanțării”.