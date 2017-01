SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

"Cuget Liber" propune dezbaterea Legii învățământului

SISTEMUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Ştire online publicată Luni, 28 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

CAPITOLUL III: FORME ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR Art. 59. (4) La cererea părinților sau a tutorilor legal instituiți, elevii cetățeni străini pot fi înscriși în sistemul de învățământ preuniversitar fără a parcurge anul pregătitor de învățare a limbii române Art. 60. (1) Înscrierea elevilor străini se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, la solicitarea părinților sau a tutorelui legal instituit, după echivalarea studiilor efectuate anterior. (2) Recunoașterea și echivalarea studiilor efectuate se face de către Ministerul Educației. (3) Elevii străini pot fi înscriși în formațiunile școlare existente și peste limita maximă a efectivelor de elevi la clasă, prevăzute de prezenta lege. Secțiunea 8: Învățământ alternativ Art. 61. În sistemul de învățământ preuniversitar pot fi inițiate și organizate alternative educaționale, cu acordul Ministerului Educației, pe baza unui regulament, aprobat prin ordin al ministrului. Art. 62. Alternativele educaționale se evaluează și se acreditează potrivit legii. Secțiunea 9: Învățământ preuniversitar particular Art. 63. (1) Evaluarea, autorizarea și acreditarea unităților de învățământ particular se realizează conform prevederilor legale. (2) Unitățile de învățământ particular autorizate și/sau acreditate fac parte din sistemul național de învățământ și se supun prevederilor prezentei legi. (3) Unitățile de învățământ preuniversitar particular dispun de autonomie organizatorică și funcțională, în concordanță cu reglementările legale referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de învățământ. Art. 64. Învățământul particular funcționează potrivit legii, pe principiul nonprofit. Art. 65. Înființarea unităților de învățământ particular se face de către persoane fizice sau juridice interesate, în conformitate cu prevederile legale. Art. 66. Elevii din învățământul preuniversitar particular obligatoriu, care face parte din sistemul național de învățământ, beneficiază de manuale gratuite. Art. 67. Ocuparea posturilor de conducere din învățământul preuniversitar particular, se face conform unei metodologii elaborată de către Ministerul Educației. (va urma)