Sindicatul Liber din Învăţământul constănţean, mistuit de scandaluri interne

Sindicatul Liber din Învățământul constănțean, mistuit de scandaluri interne

Conferința județeană a Sindicatului Liber din învățământul Preuniversitar, filiala Constanța, desfășurată ieri la Casa de Cultură din Constanța a dezvăluit chiar de la pre-zidiul ei oarece lupte „intestine”. Convocată cu scopul de a alege un nou vicepreședinte în staff-ul SLSIP, ca urmare a eliberării unui post prin ieșirea la pensie a prof. Alexandru Ionescu, conferința de ieri a fost în permanență presărată cu atacuri în special la adresa activității Ioanei Purcărea, de 11 ani lider al acestei organizații, aluzii la discriminarea cu care tratează sindicaliștii sau faptul că nu justifică banii pe care îi primește din salariile profesorilor. Prezentă în calitate de invitat, inspectorul general prof. Elena Buhaiev a ținut ca liderii prezenți să-și anunțe colegii că în vistieria Inspectoratului există suficienți bani pentru plata salariilor cadrelor până la sfârșitul anului 2009. De asemenea, și elevii navetiști își vor primi toți banii, neprimiți chiar și din ianuarie. Iar profesorii au șanse ca în luna noiembrie să pri-mească acei 100 de euro pentru achiziționarea de materiale didactice. Cum era de așteptat, din sală s-au auzit „zumzăieli” vizavi de întâmplătoarea coincidență cu apro-pierea alegerilor! O ședință la limita statutarului Chiar dacă întâlnirea a debutat cu oarecare emoții, oferite de faptul că numărul celor prezenți nu întrunea cvorumul statutar de două treimi din totalul liderilor sindicali constănțeni, în cele din urmă, la limită, s-au parcurs toate etapele procesului de alegere. Respectiv stabilirea unui comitet, prezentarea candidaților, votarea și… surpriză. La numărarea voturilor s-a constatat că s-a greșit și că de fapt nu prea a fost statutară de la început ședința, întrucât au fost luați în calcul și vreo doi membri ai comisiei de cenzori și niscaiva membri… nelideri. Cu explicații și justificări care nu știm în ce măsură vor sta în picioare la o eventuală contestare în justiție a… desfășurătorului acestei ședințe de alegeri, s-a decis că totul e bine când se termină cu bine. În cursa pentru un post de vicepreședinte s-au înscris 10 candidați: Floarea Găgeatu – Școala specială nr. 1 Constanța, Nicolae Scuratovschi – Școala nr. 36, Gabriela Bondoc – Grup Școlar „Virgil Madgearu”, Adina Cristina Tulbure – Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Răzvan Raul Ivan – Liceul Teoretic „Decebal”, Vicențiu Șerban – Grup Școlar „Lazăr Edeleanu” Năvodari, Carmen Bratu - Grup Școlar Industrial „Gabriel Hurmuzescu” Medgidia, Mihaela Caterinici – Școala specială nr. 2, Dumitru Iosif – Școala „Ferdinand”, Hariclia Marinela Popescu – Grup Școlar „Dimitrie Leonida”. „Investiți într-un vot pentru că merit și pot!“ La concurență cu campania prezi-dențială, în timp ce unii s-au declarat vehemenți apărători ai intereselor celor pe care îi vor reprezenta, alții s-au lăsat furați de valul declarațiilor politicianiste de care suntem sătui peste măsură. Plecând, însă, de la faptul că menirea sindicatului este să lucreze printre oameni și pentru ei, câțiva dintre candidații la postul de vice-președinte au dorit să demonstreze celor prezenți că își doresc să schimbe ceva la nivelul conducerii acestei structuri constănțene pe care nu o văd cu ochi tocmai buni. Primul cuvânt a aparținut Gabrielei Bondoc, care a făcut publică o nemulțumire a sa vizavi de activitatea sindicatului: „Situația actuală este clar o consecință a lipsei de strategie a organizațiilor sindicale. Mișcarea sindicală din învățământul nostru este încă organizată după principii învechite. Pentru că nu știu, nu vor sau nu pot să-și elaboreze o politică pro-activă, organizațiile sindicale sunt prinse mereu pe picior greșit în jocul politic”. Prezentarea candidatei Elena Carmen Bratu a debutat destul de abrupt cu redarea scrisorii către liceeni a lui Tudor Chirilă, pe care a proclamat-o manifestul de rezistență în fața problemelor ascunse cu care se confruntă sindicatul constănțean astăzi: „Nu vă resemnați pentru că resemnarea nu duce nicăieri. Capul plecat sabia îl taie. Luptați, protestați, cu scop însă, nu degeaba că altfel se transformă în lătrat!”. Mihaela Caterinici, deși actual-mente secretar al organizației sindicale, și-a dorit să candideze pentru acest post, așa încât „să mai existe acolo trei-patru elemente de opoziție, în anumite situații în care există o unanimitate covârșitoare care nu se justifică”. Nicolae Scuratovschi, cunoscut drept nu tocmai simpatizant al liderului județean, mai ales din cauza unor presupuse afaceri cu vila „Corabia” din Predeal ce aparține sindicatului constănțean, a declarat: „Aleșii noștri nu prea sunt obișnuiți să dea raportul. Nici anual, nici la un mandat. Voi porni un referendum pentru reducerea numărului de membri din consiliul director, care ne costă lună de lună, precum și revizuirea statutului”. Tânăra reprezentantă a învățătorilor județului Constanța, Adina Tulbure, a dorit să declare public că este total greșită percepția că această asociație face concurență sindicatului. „Am ajuns la sindicat să cerem mereu, dar am uitat să spunem și să accentuăm ceea ce oferim. Sunt sume enorme pe care membrii de sindicat le-au cheltuit pentru propria lor formare, ceea ce a adus un plus de valoare resursei umane în învățământ. Acest lucru nu este accentuat nicăieri. Ar fi interesant de făcut o statistică legată de investiția pe care noi am făcut-o pentru formarea noastră continuă și pe care angajatorul ar fi trebuit să o facă. Atunci s-ar observa interesul pe care noi, ca și profesori, îl acordăm profesiei noastre și ar fi un răspuns extraordinar de clar pentru toate acuzele care ni se aduc!”. După o rundă de baraj, disputată între Mihaela Caterinici și Dumitru Iosif, câștigător a ieșit cel din urmă. Proaspătul ales a fost votat și în 2008 să facă parte din consiliul director al SLSIP, motiv pentru care n-a fost prea greu să se dea curs unor zvonuri și bănuieli. Dar cum nu există dovezi…