Sindicaliştii din învăţământ, supăraţi că Ministerul Educaţiei vrea să le ia salariul de merit

Sindicaliștii din învățământ, supărați că Ministerul Educației vrea să le ia salariul de merit

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Afirmațiile secretarului de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Zvetlana Preoteasa, vizavi de retragerea salariului de merit pentru cadrele didactice, i-a supărat teribil pe sindicaliștii din învățământ. Federației Sindicatelor Libere din Învățământ consideră declarațiile reprezentantului MECT drept „jignitoare la adresa corpului didactic din România". Zvetlana Preoteasa a făcut referire la salariul de merit de care beneficiază profesorii spunând că această retribuție ar trebui să dispară deoarece sumele suplimentare acor-date ca recompensă nu sunt justificate de munca depusă. „Considerăm că salariul de merit, de care beneficiază toate categoriile de salariați bugetari și care se acordă pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, trebuie acor-dat în continuare personalului didactic, deoarece acesta are un rol moti-vant, de evidențiere a performanțelor profesionale și a progresului școlar și, mai mult este reglementat de legislația în vigoare și de contractul colectiv de muncă la nivel de ramură", sunt de părere membrii Biroului Operativ al FSLI. Potrivit acestora, afirmațiile secreta-rului de stat sunt „în contradicție flagrantă cu programul de guvernare al Executivului și cu intențiile de acțiune ale președintelui României, care susțin că îmbunătățirea finanțării sistemului educațional este o prioritate națională, salarizarea personalului didactic fiind o componentă esențială a acesteia". Federația Sindicatelor Libere din Învățământ constată că „doamnei secretar de stat Zvetlana Preoteasa îi este mult mai ușor să desființeze aceste salarii decât să își exercite prerogativele legale care îi revin și să găsească soluții pentru stabilirea unor criterii obiective care să cuantifice performanțele profesionale, în vederea acordării salariilor de merit, în funcție de rezultatele deosebite obținute în activitatea didactică și de progresul școlar". FSLI apreciază că Zvetlana Preoteasa ar trebui să-și revizuiască atitudinea față de învățământ și prioritățile sistemului educațional. În caz contrar, reprezentanții FSLI amenință că vor „solicita Guvernului României demiterea doamnei Zvetlana Preoteasa din funcția de secretar de stat pentru învățământul preuniversitar și numirea în această funcție a unei persoane capabile să demareze adevărata reformă de care învățământul preuni-versitar românesc are atâta nevoie și care să lupte pentru îmbunătățirea statutului social al personalului din învățământ".