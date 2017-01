Sindicaliştii constănţeni din învăţământ preconizează ieşirea în stradă

Sindicaliștii constănțeni din învățământ preconizează ieșirea în stradă

Cu toate că în precedentul mandat de ministru al învățământului deciziile i-au fost considerate abramburite, prof. Ecaterina Andronescu a fost așteptată cu speranță de majoritatea angajaților din învățământul românesc. La vremea respectivă, adică în luna decembrie a anului trecut, toate păreau posibile în noul mandat al universitarei PSD-iste. Toate promisiunile sunau pertinent: și mărirea de salariu prevăzută de Legea 221/2008, și deconges-tionarea materiei, respectiv modificarea planurilor-cadru în baza cărora se stabilesc normele pe catedre pentru anul școlar 2009-2010, și descentralizarea învățământului. Acum „Ecaterina Andronescu recidivează” - este sentința pe care liderii sindicaliști o dau inițiativelor sale. Remember? În mandatul 2001-2003, a eliminat examenele de capacitate și a introdus testele naționale, pe baza cărora se face admiterea computerizată în liceu. Cea mai jenantă decizie a fost, însă, cea legată de impunerea testelor-grilă la Bacalaureat, care n-au fost folosite decât o singură dată, din cauza faptului că s-au făcut greșeli în ce privește notarea. De asemenea, o altă hotărâre care nu a ajuns să fie pusă în aplicare pentru că părinții nu au fost de acord se referă la înscrierea copiilor în clasa I la împlinirea vârstei de 6 ani. Tot atunci a înființat și școlile de arte și meserii care, iată, la doar cinci ani de la înființarea lor, tot Andronescu le desființează din motive de ineficiență. Profesorii se simt batjocoriți Considerate obiceiuri de ministru, fiecare nou nume în fotoliul Educației fiind asociat cu modificări noi, schimbările aduse de prof. Ecaterina Andronescu în doar trei luni sunt lipsite de consecvență. Profesorii sunt total bulversați de modul cum se aduc la cunoștință modificările planului-cadru, aproape la interval de două săptămâni. Ca, mai apoi, la presiunea sindicatelor, să se revină. Un sondaj realizat în rândul liderilor de sindicat din câteva unități școlare ne-a relevat faptul că atmosfera în cancelarii a devenit tensionată. Prof. Claudia Dumitrache, lider de sindicat la Grup Școlar „Gh. Duca”, ne-a declarat că, deocamdată, colegii săi așteaptă stabilirea unui calendar la nivel național, mai precis o lămurire a ceea ce ar putea să se întâmple pentru schimbarea situației actuale. „Din nefericire, atmosfera în cancelarie este tensionată, pentru că ne afectează în primul rând modificările aduse planului-cadru, cele care fac să dispară ore și, implicit, duc la restrângeri de activitate. Am ajuns să ne temem că vom fi puși pe liber, deci mărirea de salariu aproape că nu mai preocupă prea multă lume. Desigur, nu e de neglijat!”. Prof. Gabriela Tanasov, lider sindical Liceul Teoretic Băneasa: „Nu știm dacă modificările permanente ale planului-cadru sau neaplicarea unei măriri de salariu stipulate prin lege ne deranjează mai mult, cert este că majoritatea colegilor sunt nemulțumiți de situația actuală a învățământului”. Despre dezastrul la care asistă neputincioși profesorii ne-a vorbit și prof. Vicențiu Șerban, lider la Grup Școlar „Lazăr Edeleanu” din Năvodari. „Suntem bătaia de joc a tuturor. Au ajuns să se poarte cu noi mai rău decât cu un copil de 2 ani căruia îi dai o jucărie, după care i-o smulgi din mânuță. Am colegi care au ajuns să se teamă, după 20 de ani de activitate, că li se va restrânge activitatea. Spre exemplu, o dată cu dispariția școlilor de arte și meserii și apariția liceelor tehnologice vor dispărea anumite catedre ocupate acum de maiștri și ingineri. Eu, ca profesor de educație fizică, n-am înțeles nici la ora actuală cum vine aia opțional obligatoriu. Da, ni s-a lăsat o oră, alte două fiind considerate activitate extracurriculară, dar obligatorii. Din punctul meu de vedere, cred că vom ajunge în stradă, întrucât cei din Guvern nu mai știu să spună decât «NU!», «NU!», «NU!», iar colegii mei se simt scârbiți de atâta minciună și nemotivați!”. Pe de altă parte, întrebat în legătură cu referendumul ce urmează a fi inițiat după Paști, prof. Mihai Contanu, vicepreședintele SLSIP Constanța, a declarat că, din păcate, toată această luptă sindicală de până acum n-a făcut decât să păstreze cu greu ceea ce deja exista. „Mai mult ca sigur vom ieși în stradă pentru drepturile noastre salariale stipulate prin Legea 221/2008. Cât despre planul-cadru, nu mai știm nici ce vom preda în anul școlar viitor!”. Și, totuși, s-a dorit schimbare. Ceva în coerența deciziilor ministrului Andronescu pare să-i știrbească acesteia din bunele intenții. Nu suntem convinși, dar credem că nimeni nu-și dorește să aducă învățământul românesc în pragul colapsului. Sunt destule alte sectoare în România anului 2009 la limita subzistenței. Și dacă acordarea măririlor salariale pare un deziderat imposibil de atins anul acesta, când cuvântul de ordine este „CRIZĂ”, în ce privește modificările orarului ar trebui mai puțină pripeală. N-a cerut nimeni ca în trei luni de guvernare, învățământul românesc să-l ajungă din urmă pe cel… franțuzesc sau mai știu eu ce occidentali! Cât despre descentralizarea atât de delicată, ea merită un interval și mai mare de implementare și nu sub totală jurisdicție a primarilor, că se va ajunge ca școlile să devină anexe politice.