Sindicaliştii consideră nefirească amânarea lansării legilor educaţiei

Sindicaliștii consideră nefirească amânarea lansării legilor educației

Ştire online publicată Joi, 25 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sindicaliștii din învățământ sunt nemulțumiți de amânarea lansării de miercuri a pachetului legislativ și consideră nefirească această decizie a Ministerului Educației, în condițiile în care orice întârziere nu face decât să afecteze sistemul de învățământ. „Orice întârziere nu e binevenită, din cauză că dacă se mai amână mult lansarea legilor, ne vom trezi la începutul viitorului an școlar că iar nu suntem pregătiți", a declarat, miercuri, pentru NewsIn, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Aurel Cornea. Acesta a precizat că măsura este „nefirească" și că sindicatele au fost doar anunțate, fără să primească vreo explicație. Liderul sindical a declarat că s-au purtat negocieri cu Ministerul Educației până „în ultima clipă" în ceea ce privește legile, dar că nu crede ca acesta să fie motivul amânării. Și liderii Federației „Spiru Haret" așteaptă explicații de la minister. „Vrem să cunoaștem motivele pentru această decizie, și noi am fost doar anunțați. Vom cere explicații Ministerului Educației", a declarat, miercuri, pentru NewsIn, președintele executiv Marius Nistor. Pe de altă parte, Federația Educației Naționale, singura federație sindicală care nu susține legile și nu a participat la negocieri, consideră că această amânare vine să arate, din nou, incompetența Ministerului Educației. „Această amânare este o dovadă în plus că avem de-a face cu o propagandă politică ieftină. Se vede neseriozitatea conducerii Ministerului Educației, dar, oricum, dacă aceste legi vor fi în cele din urmă lansate, nu vor trece de un parlament responsabil", a declarat, ieri, pentru NewsIn, președintele FEN, Cătălin Croitoru. Reprezentanții Ministerului Educației au dat publicității, în cursul zilei, un comunicat de presă prin care au expus motivele amânării lansării pachetului legislativ. Lansarea fusese programată inițial pentru ieri, de la ora 10.00, însă ministerul a contramandat evenimentul, după alegerile europarlamentare.