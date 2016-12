Simularea la matematică: "Va ploua cu note de 5 şi 6!"

Simularea la matematică: "Va ploua cu note de 5 și 6!"

De la proba de ieri a simulării Evaluării Naționale la Matematică au lipsit circa 500 de elevi constănțeni de clasa a VIII-a, probabil și pentru că nu erau pregătiți, dar mai ales pentru că, în opinia lor, nu au nimic de pierdut sau de câștigat. Oricum notele nu se pun în catalog și cel mult au încasat o absență.Cele trei subiecte pe care le-au avut de rezolvat, cu subpunctele lor, au intrat în categoria „greu spre nașpa”, funcție de unitatea de învățământ din care provin elevii. Spre exemplu, câțiva de la Școala nr. 24 „Ion Jalea” s-au declarat total dezamăgiți de subiecte, considerându-le mult mai grele decât modelele oferite pe site-ul oficial al Ministerului Educației. „Dacă la subiectele I și II am mai scăldat-o, în schimb subiectul III a fost aproape imposibil de dus la capăt”, ne declara un elev.Peste stradă, elevi de-a VIII-a de la Liceul Teoretic „Ovidius” păreau mai relaxați și afirmau că nu a fost chiar atât de greu de abordat subiectul III. Chestie de… perspectivă. Totuși, au fost de acord că a fost mai greu decât se așteptau.Am surprins și o discuție între o pro-fesoară de matematică pensionară și câteva eleve, prin care încerca să le mai detensioneze, spunându-le că această simulare s-a dorit un soi de „piatră de hotar”, iar la vară li se va oferi o variantă mai ușoară. Rând pe rând, subiectele au fost luate la rezolvat oral și fetele săreau în sus de bucurie când desco-pereau că au ajuns la același rezultat. Și dacă în cazul lor se putea vorbi de note de 7 spre 8, respectiva profesoară ne-a declarat că per total se așteaptă să plouă cu note de 5 și de 6.Lucrările scrise vor fi evaluate de către profesorii din unitatea de învățământ în care s-au desfășurat simulările naționale. Fiecare lucrare va fi evaluată de doi profesori, din care un profesor care predă la clasă.Rezultatele evaluării vor fi afișate vineri, 6 martie, la fiecare unitate de învățământ.Reamintim că, anul trecut, la Evaluarea Națională, la disciplina Limba și Literatura Română, înainte de con-testații, dintre cei 5.569 de absolvenți constănțeni de clasa a VIII-a evaluați, note peste 5 au obținut 4.078 candidați, iar note sub 5, 1.491 de candidați. La matematică, note peste 5 au obținut 3.924 de candidați, iar sub 5 au încasat 1.645 de candidați. De asemenea, după contestații, 212 candidați au obținut nota 10 la Matematică, iar alți 12, nota maximă la Limba și literatura română.Alți șapte elevi au reușit performanța de a obține 10 pe linie, ei provenind de la Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, Școala nr. 7 „Remus Opreanu“ și Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica“.