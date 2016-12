Simularea Evaluării, ca-n Las Fierbinţi. "Ce-ai făcut, Bobiţă!?!"

Simularea Evaluării, ca-n Las Fierbinți. "Ce-ai făcut, Bobiță!?!"

Ieri, vreo 300 din cei 6.255 de elevi constănțeni care erau așteptați să susțină prima probă scrisă a simulării Evaluării Naționale nu s-au mai prezentat la școală și cel mai probabil nu erau dintre cei care trăiesc intens emoțiile apropiatelor examene.În încercarea de a afla cum li s-au părut subiectele acestei simulări, ale cărei note nu se trec în catalog, decât la solicitarea scrisă a elevului, am stat de vorbă cu câțiva dintre viitorii liceeni.La primul subiect, elevii au avut de rezolvat cinci cerințe cu privire la poezia „Vârful dealului”, scrisă de Ion Pillat. De asemenea, au avut și de redactat o compunere de 150 - 200 de cuvinte în care să motiveze apartenența la specie a pastelului a acestei poezii.La subiectul al doilea, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe legate de un text publicat în revista Terra Magazin. De asemenea, ei au avut de făcut o compunere de 150 - 200 de cuvinte în care să relateze o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei excursii.„La matematică sigur va fi mai greu!“La Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, elevii erau relaxați la ieșirea din testare pentru simplul motiv că se gândiseră la ceva mult mai greu. Unul dintre ei ne-a declarat că se aștepta la subiecte mai complexe, gen nuvelă, schiță sau baladă.„Din câte știu nu s-au mai dat demult. Probabil că mâine, la matematică, va fi mai greu, cu toate că mi-aș fi dorit să fie invers!”, a mai afirmat același elev.În schimb, la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, am asistat la o discuție între doi elevi cu privire la sinonimele pe care le-au avut de dat cuvintelor, regăsite în text, „sforțare”, „înceată” și „sclipesc”. Moment în care unul dintre ei exclamă: „Ce-ai făcut, Bobiță!” Chiar n-ai știut, măh, ce-i aia «sforțare»? Pe buneee?”. După care am aflat că „Bobiță” este de fapt repetent, anul trecut el absentând mult prea mult și scăzându-i-se nota la purtare.În rest, și elevii de la Școala 24 s-au declarat surprinși de subiectele facile spre banale cu care s-au confruntat. Doi colegi de la clasa a VIII-a B, care și-ar dori să fie admiși la Colegiul de Artă, respectiv la mate-info la Liceul „George Călinescu” se arătau îngrijorați că azi ar putea fi foarte greu, la matematică.v v vPentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale mai este programată o probă scrisă și mâine, după care rezultatele vor fi afișate pe 4 martie.Cât despre corectarea lucrărilor scrise, ca și în anii trecuți, se realizează de către profesori evaluatori din cele 129 de unități constănțene în care se desfășoară simulările, lucrările trecând prin mâinile a doi profesori evaluatori, din care un profesor care predă la clasă.Rezultatele obținute de elevi la simulări sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obținute la simulări nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului se pot trece notele în catalog.