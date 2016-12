Simulacru de simulare! Îi „doare-n başcheţi“ de Bacalaureat

Simulacru de simulare! Îi „doare-n bașcheți“ de Bacalaureat

În premieră pentru învățământul românesc, ieri au participat la simularea Bacalaureatului alături de cei direct implicați, respectiv elevii claselor a XII-a, și elevii claselor a XI-a.La prima probă, cea de limba și literatura română, s-au prezentat 8.399 de elevi constănțeni: la clasa a XI-a - 5.569 și la clasa a XII-a - 2.830. La clasa a XII-a au absentat 2.538 de elevi, dintre care 2.135 de la profilul real, filieră tehnologică, iar la clasa a XI-a - 453.Ce subiecte au picatLa clasa a XI-a, la primul subiect, candidații au avut de rezolvat nouă cerințe, vizând cunoștințe de vocabular, limbă română și gramatică, dintr-un fragment din nuvela „Margărita” aparținând lui Vasile Alecsandri. La al doilea subiect, cerința a fost scrierea unui text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre impactul rețelelor de socializare asupra tinerilor. La subiectul al treilea, elevii au avut de redactat un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată.Ieri, încercând să luăm „pulsul” de după probă, am stat de vorbă cu câțiva elevi de la Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru”. Foarte deschiși unui dialog, ei au dorit să-și exprime nemulțumirea vizavi de această simulare. „Chiar n-am înțeles de ce în loc să ne scoată Religia și Muzica și să ne ajute să aprofundăm subiectele care ne vor aștepta anul viitor la Bacalaureat, au ales să ne supună acestei simulări, pe care marea majoritate a colegilor n-au tratat-o așa cum se așteptau profesorii. Ne pun să învățăm tot felul de poezii, ni se vorbește despre letopisețe și alte chestii care nu se dau la Bacalaureat. Ca să nu mai spun că la capitolul gramatică suntem praf”, declara o elevă. Iar colega ei a ținut să adauge că la fel de praf sunt și la Istorie, o altă materie de Bacalaureat. „E greu să reiei toată materia de la clasa a VIII-a încoace, dar să te pregătești și la alte materii inutile, care nu ne ajută cu nimic în viitor”, a continuat colega.La Colegiul Național de Artă „Regina Maria” am întâlnit un alt grup din clasa a XI-a care se relaxa la o țigară. Elevii au afirmat că subiectul al treilea le-a dat puțină bătaie de cap, mai ales că nu au aprofundat opera lui Caragiale prea mult la clasă.La Liceul de Electrotehnică și Telecomunicații nici n-a fost nevoie să intrăm cu prea mulți elevi în discuție, pentru că se manifestau destul de zgomotos pentru a înțelege că au tratat cu o maximă indiferență această simulare. Povesteau că după maxim o oră au ieșit din clasă.Și dacă mai era nevoie de o dovadă în plus, conform datelor puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, patru elevi de clasa a XI-a au fost eliminați din cauza tentativelor de fraudă la care au recurs (utilizarea telefoanelor mobile).Rezultatele simulării nu se contestăSubiectele au fost elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, au fost diferențiate în funcție de filieră/profil și au avut un grad mediu de dificultate, permițând tratarea lor în trei ore. Lucrările scrise vor fi corectate în nouă centre zonale de evaluare, urmând ca rezultatele să fie afișate vineri, 14 martie.Rezultatele nu se contestă, iar notele nu vor fi trecute în catalog. Ele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbună-tățirea performanțelor școlare.Astăzi, la Colegiul Național „Kemal Ataturk” din Medgidia, va avea loc simularea probei scrise la disciplina Limba și literatura turcă (limbă maternă).Miercuri, 5 martie, elevii vor susține proba obligatorie a profilului (Matematică/Istorie), iar vineri, 7 martie, proba la alegere a profilului și specia-lizării (Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie).