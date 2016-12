Simpozion organizat de ISJ Constanţa

Simpozion organizat de ISJ Constanța

Au început înscrierile la prima ediție a Simpozionului județean cu participare națională „Învățământul particular preuniversitar, între trecut și prezent”, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța în perioada 8-10 mai.Tematica comunicărilor științifice: „Învățământul particular între trecut și prezent”, „Educația formală și nonformală în învățământul particular preuniversitar”, „Exemple de bună practică pe plan județean, național și internațional (parteneriate, proiecte, schimburi de experiență, învățământul confesional, minoritar etc.)”.Perioada de trimitere a lucrării se încheie pe 31 martie, ele fiind primite pe adresa simpozion.particular2015@gmail.com.