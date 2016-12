Simpozion internaţional în week-end, la Arhiepiscopie

Simpozion internațional în week-end, la Arhiepiscopie

Sâmbătă, 26 mai 2012, la sediul Arhiepiscopiei Tomi-sului se vor desfășura lucrările simpozionului internațional organizat de către Institutul de studii religioase, culturale și juridico-canonice al Arhiepiscopiei Tomisului și de către Centrul de studii și cercetări religioase și juridico-canonice al celor trei religii monoteiste (C.R.M.) al Facultății de Teo-logie (Universitatea „Ovidius“ Constanța), cu tema „Legisla-ția de stat și Legislația canonică din unele țări ale Europei“. La simpozion participă cadre didactice universitare de la Facultățile de Teologie și Drept din România, Georgia și Republica Moldova, de for-mație teologică, juridică, filosofică, sociologică etc., cu comunicări științifice cu con-ținut inter - și pluridisciplinar. Este, de altfel, pentru prima dată când, în Cetatea tomi-tană, are loc un asemenea eveniment academic care privește cercetarea științifică din domeniul juridic și canonic din cele trei țări, specifice atât prin istoria, spiritualitatea și cultura lor, cât și prin legislația pe care au promulgat-o de-a lungul secolelor. Participanții la simpozion vor avea prilejul să cunoască și unele așezăminte de spi-ritualitate religios-creștină și de cultură din Dobrogea.Prin tematica abordată - atât de cei peste douăzeci de participanți din străinătate, cât și de colegii lor din țară (peste douăzeci), care sunt specialiști de prestigiu în universitățile și în țările lor, actualul simpozion internațional își va aduce contribuția la o mai bună cunoaștere a legislației țărilor și bisericilor noastre, care are nevoie de un studiu și o evaluare comparativă.