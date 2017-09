Show aviatic la limita imposibilului în acest week-end

Week-end-ul acesta, toată lumea, cu mic cu mare, este așteptată la Aeroportul Tuzla, pentru cel mai spectaculos show de acrobație aeriană de pe litoralul românesc, exact așa cum s-a întâmplat în fiecare an din ultimii 11 ani, în această perioadă.Evenimentul este organizat între 19 și 20 august, între orele 15.00 - 22.30, accesul publicului larg fiind gratuit. Totodată, pentru doritori, vor putea fi achiziționate și bilete vip sau bilete vip+zbor pe deasupra litoralului. Publicul va putea găsi aici nu numai avioane, motoare, mașini retro și concerte live rock, dar și o atmosferă explozivă, indiferent de zona în care veți alege să stați.Programul acrobatic este asigurat de Jurgis Kairys, Iacarii Acrobați și Aeroclubul României. Desigur, fanii lui Jurgis Kairys, multiplul campion european și mondial se va afla din nou în mijlocul iubitorilor de adrenalină și le va acorda autografe celor interesați. Muzica va fi live, iar îndrăgitul Mihai Mărgineanu și invitații săi vor încerca să binedispună pe toată lumea. Desigur, pentru buna dispoziție generală există ROCK FM.În plus, pentru cei care nu au cu cine să-și lase copiii, Aeromania are zone special amenajate pentru cei mici.Oamenii trebuie să știe că cel mai mare spectacol de aviație pe litoral poate fi urmărit din orice punct pe aproximativ un kilometru de-a lungul țărmului, din zona plajei Laguna, lângă portul turistic Mangalia sau de pe aeroportul Tuzla.Tot acum, Aeromania va marca și aniversarea a jumătate de secol de istorie pentru Aeroportul Tuzla, în 1967 înregistrându-se aici prima misiune de zbor a piloților AVIASAN.„Aeromania este anul acesta și un tribut adus legendarilor piloți AVIASAN - vârful de lance al aviației sanitare românești, cei care, cu 50 de ani în urmă, făceau prima misiune de zbor de pe aeroportul Tuzla și care au realizat de-a lungul timpului o mulțime de acțiuni de salvare ce își găsesc cu greu corespondent în prezent, în ciuda evoluției tehnologice”, a declarat directorul general Regional Air Services, Adrian Vasilache.„Anul acesta, majoritatea noutăților se leagă de împlinirea a 50 de ani de existență a aeroportului. Aeromania 2017 are ca tematică jubileul. Va fi o sărbătoare pentru tineret, dar și pentru veteranii aviației”, a declarat, la rândul său, Cristina Mitchievici, Event Manager Aeromania.