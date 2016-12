"Sfori" la Universitatea "Ovidius". Voi chiar nu mai aveţi ruşine?

3

INTREBARE

Eu am inteles ca nu a existat nici o mita, a fost condamnat doar pentru tentativa. Care tentativa, nici aceasta nu a putut fi dovedita. Dar poate ca informatiile mele sunt gresite (am citit doar pe portaljust.ro), dv poate ati citit si printre randuri... Omul a fost pedepsit oricum. Dar ce facem cu cei care si-au ascuns gunoiul sub pres, au scos in fata oameni nevinovati, prezentati ca vinovatii vinovatilor, cand in realitate greselile erau in alta parte? Ce facem cu cei care, in loc sa vada adevarul, au intors capul in alta parte? S-au intors cu spatele? Sau ce facem cu cei care se ocupa de inscenari, in loc sa se ocupe de lucruri serioase? Care este mai vinovat? Unde se pozitioneaza aici adevarul? O simpla ancheta jurnalistica printre studenti, poate ca ar duce cat de cat la aflarea unei parti a adevarului. Alt adevar decat cel mentionat de dv. Incerc sa spun ca unul dovedit ca a avut in intentie, nu este acelasi lucru cu unii care chiar fac nestingheriti. Si stiti de ce sunt nestingheriti? Se simt protejati. La ei nu se va ajunge NICIODATA! PENTRU CA SUNT PREA MULTI SI PROTEJATI. Niciodata pedepsiti, nici macar dati ca exemplu negativ.