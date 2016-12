Sfântul Nicolae vine la American Corner

Astăzi, începând cu ora 13, American Corner din cadrul Universității "Ovidius" Constanța organizează o activitate dedicată elevilor cu ocazia sărbătorii de Sf. Nicolae. Acțiunea se intitulează "From St. Nicholas to Santa Claus: the Origins of the two Legends", sub coordonarea Alinei Gălbează (Buzarna), doctorand la aceeași universitate.După prezentare, elevii de la Liceul Teoretic "Ovidius", împreună cu prof. Fănița Ceară, vor vorbi despre cum s-a ajuns să se sărbătorească Crăciunul pornind de la Sf. Nicolae.O a doua activitate intitulată "Web 2.0 and Language Learning" va avea loc mâine, 6 decembrie, începând cu ora 14. Moderatorul acestei activități este lect. univ. dr. Alina Popescu, care dorește să aducă informații de ultimă oră referitoare la aplicațiile Web 2.0 și la importanța lor în învățarea limbilor străine.Participanți sunt studenții de la Facultatea de Drept, Științe Administrative și Sociologie, specializarea Drept, anul II.