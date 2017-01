Sfântul Apostol Andrei, patron spiritual al şcolii constănţene

Sfântul Apostol Andrei, patron spiritual al școlii constănțene

La Colegiul Național de Arte „Regina Maria“ se inaugurează proiectul „Perform Art“ Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța organizează de la primele ore ale zilei de vineri, 30 noiembrie, o serie de manifestări prilejuite de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, patronul spiritual al instituției, dar și cu ocazia Zilei Naționale a României. Astfel, la ora 9, clasele a III-a și a IV-a vor participa, în sala de sport a Colegiului, la Concursul „Ștafeta cu surprize”. O jumătate de oră mai târziu, în sala „Sergiu Celibidache”, profesori, părinți și oaspeți vor putea viziona spectacolul instrumental-coregrafic al claselor I-VIII. La ora 10, în sala „Miron Bibu”, va avea loc simpozionul dedicat zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a românilor. Vor susține referate și comunicări științifice elevii claselor de liceu, împreună cu profesorii lor de la catedra de istorie a colegiului. Tot la ora 10, în cancelaria Colegiului de Arte, se va deschide oficial proiectul PERFORM ART. Se vor întâlni managerii și cadrele didactice din instituțiile partenere, coordonatorii proiectului. Elevii secțiilor de arte plastice vor expune lucrările lor în holul colegiului, iar vernisajul va avea loc la ora 11. Începând cu ora 11,30, în sala de spectacole „Sergiu Celibidache”, va avea loc concertul festiv dedicat Zilei Școlii, susținut de elevii claselor IX-XII. Concertul de pian din sala „Sergiu Celibidache”, de la ora 17, va încheia programul zilei. Elevi bulgari, în vizită la Școala Apostolului Andrei „Cel întâi chemat”, Apostolul Andrei, frate al lui Petru, este patronul spiritual al Școlii „foste nr. 2” din Mangalia. Sărbătorirea Zilelor Școlii „Sfântul Andrei” a devenit un eveniment educațional deosebit, cu implicarea a zeci de elevi, profesori și părinți, prin programele de parteneriate ale școlii. În acest context, delegația Școlii „Hristo Smirnenski”, din Bulgaria, este oaspetele de onoare al școlii și anul acesta, având pregătiți deja competitorii de la concursul de tenis de masă, dar și copiii care iau parte la concertul festiv al școlii. În 2007, se împlinesc 20 de ani de la Ratificarea Convenției ONU privind Drepturile Copilului. Având ca partener ONG „Salvați Copiii”, școala a organizat o expoziție de postere create de elevii Școlii „Sfântul Andrei”, dar și ai tuturor școlilor partenere, cu tema „Să fii copil în România”. Consilierii educativi de pe raza municipiul Mangalia vor dezbate, în cadrul workshop-ului „Valențe moderne ale apostolatului”, rolul școlii românești în educarea elevilor pentru un viitor european. vvv „Așadar, continuăm să educăm! Avem speranța că România de mâine nu va mai dezamăgi pe nimeni și că, asemenea Sfântului Apostol Andrei, vom propovădui copiilor noștri dragostea de carte și vom cultiva deschiderea sufletului spre adevărul cunoașterii“, a conchis, în finalul unui comunicat remis redacției, prof. Angela Soare, consilier educativ. „Mesaj pentru profesoara mea“, din partea elevilor de la „Tomis“ în fiecare an, în perioada 27 - 30 noiembrie, cadrele didactice și elevii Colegiului Tehnic „Tomis” Constanța aniversează, cu emoție și bucurie, Zilele Școlii patronate spiritual de Sfântul Apostol Andrei. Și de data aceasta, au fost organizate numeroase activități care au debutat încă de marți cu o competiție sportivă de volei fete, iar printre concursurile inițiate de-a lungul zilei de ieri l-am remarcat pe cel de creații literare intitulat „Mesaj pentru profesoara mea de Ziua Școlii“, precum și competiția interdisciplinară „Invitație cu... premii pe drumul cunoașterii“. Astăzi, la orele prânzului, va avea loc vernisajul expoziției „Sfântul Apostol Andrei“, urmată de o prelegere „Unirea, Națiunea a făcut-o!“, dar și o dezbatere cu tema „Dreptul la educație“. Vineri, în sala Teatrului de Stat Constanța, va avea loc spectacolul festiv „Pentru școala noastră“. Senatorul Nicolae Văcăroiu, Doctor Honoris Causa al Universității „Andrei Șaguna“ Ca în fiecare an, sărbătoarea creștină a Sfântului Apostol Andrei prilejuiește și marcarea Zilelor Universității „Andrei Șaguna“, în acest an manifestările fiind dedicate, totodată, și împlinirii a 15 ani de la înființarea instituției. Vineri, 30 noiembrie, acțiunile vor debuta la ora 12.30, la Catedrala Constanța, unde, conform unei tradiții, se vor boteza copii abandonați din instituții de ocrotire. Aceștia vor deveni fini ai Universității „Andrei Șaguna“ și vor primi numele de Andrei sau Andreea. „Universitatea noastră, în calitate de naș spiritual, are întreaga responsabilitate morală și materială pentru organizarea acestui eveniment și poartă de grijă copiilor până la absolvirea facultății. De menționat faptul că nașii propriu-ziși vor fi personalități locale și naționale”, ne-a declarat rectorul universității, prof. univ. dr. Aurel Papari. Festivitățile vor continua, la sediul universității, unde, începând cu ora 14, va fi decernat titlul de Doctor Honoris Causa semnatorului Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului României. Totodată, cu acest prilej, distincția „Spiritul Șagunist” va fi decernată cadrelor didactice și studenților cu merite deosebite din cadrul universității. Zilele „Andrei Șaguina“ se vor încheia duminică, cu Balul Bobocilor, care se va desfășura la Clubul „Crush”.