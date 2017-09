Sezonul estival se prelungeşte, la Constanţa. Momente unice, pe litoral, în acest sfârşit de săptămână

Sezonul estival se prelungește, la Constanța. Momente unice, pe litoral, în acest sfârșit de săptămână

Chiar dacă vara s-a încheiat, evenimentele continuă să se desfășoare pe litoral și să ofere turiștilor momente unice în vacanța care încă nu s-a sfârșit. Valorile termice încă ridicate aduc tot mai mulți turiști către țărmul Mării Negre, făcând ca sezonul estival să se prelungească.Turiștii vin la mare ca să se relaxeze, și pe bună dreptate, deoarece soarele încă le încălzește trupurile și sufletele, iar evenimentele de calitate îi distrează și îi ajută să se desprindă de oboseala acumulată în restul anului.Astfel, turiștii și constănțenii pot participa sâmbătă, 9 septembrie, la ultima zi a Festivalului Internațional de Teatru Independent, Constanța (FITIC), ediția a doua. FITIC propune publicului un teatru al generației sale, o decriptare poate nu întotdeauna plăcută sau confortabilă a realității imediate, a emoțiilor, experiențelor și trăirilor celor de lângă noi și a celor dinlăuntrul nostru.De asemenea, la Constanța, se va desfășura Amare Street Fest, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă, ediția I, în zilele de 9 și 10 septembrie. Festivalul va pleca din fața Sălii Sporturilor, sâmbătă, de la ora 19.30, și va poposi în Piața Ovidiu, unde vor avea loc mai multe spectacole. Duminică, programul începe la ora 16.00, în Piața Ovidiu.Și pentru că week-end-ul acesta suntem chitiți pe evenimente culturale, cu o mare încărcătură pentru suflet, ne putem îndrepta atenția și spre Exilul lui Ovidius la Pontul Euxin, un spectacol de reconstituire istorică, ce va avea loc pe plaja Modern, sâmbătă, 9 august, ora 21.00, cu participarea extraordinară a marilor actori Maia Morgenstern și Claudiu Bleonț. Nici muzica de calitate nu lipsește, în acest sfârșit de săptămână. Primăria Limanu organizează „Ziua comunei Limanu”, un eveniment deosebit, cu participarea multor artiști de renume, ce va avea loc pe izlazul comunal din apropierea peșterii Limanu, duminică, 10 septembrie, între orele 11.00 – 18.00. La eveniment, sunt așteptați toți locuitorii comunei, indiferent de vârstă, dar și turiștii încă prezenți pe litoral sau locuitorii din localitățile apropiate.Pentru că ne aflăm într-o regiune multiculturală, vrem nu vrem, suntem influențați într-o anumită măsură de multitudinea de tradiții și obiceiuri, specifice etniilor ce locuiesc pe tărâmuri dobrogene.De aceea, în acest week-end, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România organizează Festivalul Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco-Tătar, ediția a XXIII-a, sâmbătă, 9 septembrie, începând cu ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. La eveniment vor participa ansamblurile UDTTMR și cele aparținând minorităților naționale din județ (Uniunea Armenilor din Constanța, Uniunea Democrată Turcă din România, Comunitatea Elenă „Elpis” Constanța, Comunitatea Rușilor Lipoveni din Constanța). Intrarea la eveniment este liberă.Totodată, Comunitatea Armână din România organizează „Zilele Culturii Armâne”, ediția a XII-a. Evenimentul va avea loc în Constanța, în perioada 8-10 septembrie, și va include o serie de activități menite să promoveze dialectul și cultura armânilor.Deschiderea oficială a avut loc vineri, 8 septembrie, ora 17.00, la Muzeul de Istorie și Arheologie, și este urmată, sâmbătă și duminică, de vernisajul expoziției „Călător în timp și spațiu” și de o seară de muzică aromână, pe ritmuri tradiționale, la Teatrul Fantasio.În premieră, în România, Federația Română de „Hand to Hand Fighting” organizează în zilele de 8 și 9 septembrie, la Sala Sporturilor din Constanța, Campionatul Mondial de „Hand to Hand Fighting Juniors”, la feminin și masculin. La competiție vor participa peste 300 de sportivi din peste 20 de țări. Și la acest eveniment, intrarea este liberă.Campionatul European de șah individual pentru copii și juniori se desfășoară în perioada 4-15 septembrie, la Pavilionul Expozițional din Constanța cu participarea a 1.145 de șahiști, din 46 de state europene, dintre care 163 de jucători din România. Evenimentul este organizat sub egida Federației Europene de Șah, cu sprijinul Federației Române de Șah, în colaborare cu Primăria Constanța, Consiliul Județean Constanța și Asociația Județeană de Șah Constanța.