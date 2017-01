SEXY SCANDAL la Colegiul "Carol I": Profesoară cercetată pentru fotografii indecente

4

prin ce a incalcat tinara profesoara

moralitatea? In primul rand, este vorba de o prezentare de moda. Modelele sunt "lawless"? Indecente? Atunci, de ce le ddati pozele toata ziua prin toata mass-media? Si intereviuri, stiri etc... In al doilea rand, activitatea este din perioada studentiei... mult inainte de a ocupa catedrra. Domniile voastre va razboiti cu trecutul? In al treilea rand, activitatea de scena presupune si astfel de tinute. Ba chiar si actrite goale. Nimeni nu le considera imorale din cauza rolului jucat. In al patrulea rand, este ciudat cum nazistu tzopaitor nu pateste nimic pentru ca a defilat in uniforma de general nazist, cu zvastica la centura si fiul "sau" in uniforma de soldat nazist (cand era primar in functie), dar fata asta este sanctionata pentru ca a defilat, tot la o parada de moda, in costum de baie... Ce este indecent la un costum de baie? Trebuia sa apara in ismenute? Lasati fata in pace! Verificati cum se comporta acum la catedra. Atita subiectivism nu mi-a fost dat vad de cand sunt... orasul lui Papura-Voda!