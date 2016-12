Sesiune sub presiune la Bacalaureatul groazei

6

bacalaureatul

luna trecuta am implinit 40 de ani de la terminarea liceului. nimic nu era mai important in acel an decat sa luam bacul. in ultimul an de liceu, atit noi elevii cat si profesorii, eram interesati de reusita examenelor. in vremurile de acum, profesorii sunt preocupati mai mult de retributia lor, de a da mrditatii darce sa mai spun de elevii zilelor noastre(dar nu toti ci majoritatea) , care sunt mai preocupati de haine de firma, de a li se cumpara masini luxoase, droguri si cluburi. dar oare parintii nu se gandeau ca va urma examene ptr odraslele lor si sa ii verifice? banii de buzunar oare nu erau de la ei? ca sa nu mai vorbim de "frumoasele expresii folosite de elevi pe strada, in localuri, si chiar in mijloacele de transport. citeodata, rosesc la auzul cuvintelor spuse fara nerusinare. oare asa s-a inteles democratia pe care o asteptam noi din occident?oare e de vina ministrul ca a vrut sa faca ordine in invatamant? cel mai bun lucru e de a pune mana pe carte si de a invata nu a ne distra. felicitari celor care au reusit si rusine celor ce nu s-au pregatit dar totusi ridica pretentii