seria subiectelor uşoare la teze continuă

seria subiectelor ușoare la teze continuă

Și la teza cu subiect unic de la opționale Iar a fost ușor!!! În timp ce școlarii de-a VII-a mai respiră ușurați după și-au văzut și notele de la mate, 6.892 de elevi înscriși într-a VIII-a au susținut, ieri, teza unică la geografie sau istorie, după cum le-a fost voia. Câți au absentat, ca la matematică, vom afla mâine. Cert este că nici varianta nr. 3 (din 10 posibile) de la opționale nu a dat bătăi de cap, majoritatea respirând ușurați la ieșirea din școală. La gimnaziul Liceului Teoretic „Ovidius” există două clase de-a VIII-a. Ieri, pe la ora 13,30, ieșeau găști după găști, încântați că iar vor lua o notă mare. „Băi, ce ziceți, mă depunctează pentru că în loc de Dominițian am scris Domițian?”, se agita un elev. Un altul se lăuda victorios că la punctul 6, tot la istorie, a scris aproape o pagină: „Păi am scris că la început au fost prieteni, după care s-au certat și uite așa au început războaiele!”. Cu foile cu subiecte în față, i-am rugat să-mi spună ce punct li s-a părut mai greu. „Nici unul. A fost totul OK!”. 88% promovabilitatea medie la teza de la mate Conform centralizatorului făcut public de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, la teza cu subiect unic la matematică, procentele de promovabilitate au fost următoarele: l la clasa a VII-a: urban - 80,90%, rural - 67,30% l la clasa a VIII-a: urban 90,01%, rural - 85,38%. Dincolo de aceste cifre seci, trebuie spus că, deși în mediul rural au existat elevi care nu au reușit să promoveze, cele mai multe note sub 5 se înregistrează tot la… oraș. Ca și cele mai multe note de 10, de altfel. Inspector de specialitate matematică Constantin Pătrană, membru al Comisiei județene de organizare a tezelor cu subiect unic, a declarat pentru „Cuget Liber“, că rezultatele sunt pe măsura subiectelor, care, prin conținut și structură, nu au pus prea multe probleme elevilor. „Prin maniera în care a fost abordată această teză se dorește eliminarea stresului presupus de examene”. Forumiștii își dau cu părerea despre teza cu subiect unic Inițial, am fost tentați să comentăm primele note obținute la experimentul intitulat teza cu subiect unic la matematică. Mai apoi, consultând site-ul oficial al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, am realizat că cel mai cinstit ar fi să-i lăsăm pe elevi să-și spună păsul. Iată în continuare câteva opinii de școlari forumiști, așa cum au fost ele postate pe site-ul amintit: vvv „Vi se pare corect ce se întâmplă la tezele cu subiect unic? este posibil k un copil kre are până acum note de 5 și 6 să ia la teză nota 9? Vi se pare corect k domnii supraveghetori să lase copiii mai slabi să copieze de la cei buni? Este corect k domnii supraveghetori să ajute la rezolvarea tezelor și, implicit, să ridice notele unor copii? Aceste note vor conta la admitere”. De la doryna vvv „mă fraților, la noi s-a putut copia la liber. am avut 2 profesoare tolomace, care erau preocupate cu hârtzogariul și cu actele. Totuși, am o întrebare pentru voi. La SUBIECTUL II, ex.1 b., am scris doar 5.5, este corect? totuși, e un număr irațional mai mic decât 6 și mai mare decât 5. primesc punctaj pt el? mulțumesc”. De la iulyyy vvv „Ideea tezelor nu e o idee rea... însă felul în care e pusă în aplicare această idee e deplorabil... am un exemplu concret de colegă care este de nota max 5 la oral și a luat 9 la teza...d c? pt că a copiat.. a recunoscut chiar și de față cu profesorii... cu zâmbetul p buze... deci ipocrizia asta mă dă peste cap total... nu e normal să se întâmple așa ceva, ca să nu mai spun că este total incorect față de cei care chiar merită 9 sau 10, pentru că nu au stat să se uite la televizor în timpul liber...”. vvv „da... ați văzut și dvs vorbind doi copii într-o sală și gata! păi e și normal... la liceele din oraș... după ce profesorii sunt exigenți la note........ copiii mai iau și note mici. iar la tzară...... le și dictează profesorii la teze.... și le dau și note imense (raportate la cunoștințele lor). mi-au povestit profesorii mei că atunci când au corectat la română.... veneau grupuri de teze de la aceeași comună cu aceeași greșeală... aceleași lucruri corecte......... toată teza era la fel. și voi gata dacă vorbesc și copiii ăia oleacă. nu-i lăsați........... nu e cazul meu... eu mi-am făcut teza singur! dar ziceam așa..... că după aia elevii de la tzară ne iau locurile la liceele bune și noi rămânem cu restu..........”. De la Full Speed vvv „Păi știi cum e...? În unele școli s-a copiat pe rupte, în altele au stat ca la militari, iar dacă liceele de elită nu vor da propria admitere, se vor trezi cu elevi de pe la sate care roiesc pe holurile liceelor, proști, bâtă, care nu știu nimica pt. simplul fapt că or fi avut un deștept în clasă și toți au copiat de la el... nu e prea corect, dar sunt sigură că lucrurile nu vor rămâne așa și nici nu se va intra la licee așa ușor cu media de pe 5-8 (la unele școli umflate notele) și nota de la teză (la unele școli copiat pe rupte)”. De la kinderitza vvv „RUȘINE să le fie tuturor celor care au organizat această «teză unică». Nu știu de când este corect ca un elev care la clasă nu are la matematică note mai mari de 4-5 să ia la teză 9 sau chiar mai mult... și nu este un caz particular, este chiar generalizat... s-a copiat mult prea mult la această «teză unică» și s-a ajuns în situația ca un elev submediocru să obțină la teză note mai mari decât elevul care și-a dat toată silința pentru a învăța și a obține o notă cât mai bună... În concluzie.... RUȘINE... RUȘINE... de trei ori RUȘINE... dacă ar trăi acum Caragiale, ar avea subiecte pentru încă două vieți... !!!”. De la Horry_fieni vvv „Am făcut tot, în afară de explicația de la numărul irațional și am luat doar 9,40. Voi depune contestație chiar dacă nota nu mi se va mări, cel puțin să mă simt eu mai bine. Mi s-a părut prostesc felul în care s-au exprimat acești oameni cu facultate. Mă rog, așa se «absolvește» în România, pe pile. Trecem peste asta, și pot să spun că sunt profund dezamăgit pentru ce s-a întâmplat la mine în școală și nu numai. Modul în care s-a copiat a fost josnic, iar supraveghetorii mai mult decât penibili. Dar ce să spun… asta este, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul”. De la PrivateProperty