Sergiu Nicolaescu, o viaţă dedicată filmului şi politicii

Doliu în lumea cinematografiei

Sergiu Nicolaescu, o viață dedicată filmului și politicii

Ştire online publicată Vineri, 04 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sergiu Nicolaescu a murit, ieri dimineață, la Spitalul Elias din Capitală, la vârsta de 82 de ani, în urma unei insuficiențe cardiace și respiratorii.O dată cu apariția acestei vești, de altfel nu atât de șocantă, pe cât de regretată, având în vedere deteriorarea gravă a stării sale de sănătate dinainte și după operația de peritonită, agențiile de presă au încercat să scoată la iveală multe din aspectele vieții sale profesionale și personale.În ziua în care a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Târgu-Jiu, orașul său natal, iar un cinematograf a fost botezat cu numele său, Sergiu Nicolaescu declara, oarecum testamentar: „Ceea ce am făcut în viață, în primul rând, a însemnat muncă. Am făcut peste 60 de filme, am 135 de milioane de telespectatori în România și peste un miliard de telespectatori în lume și, cu toate acestea, ca gorjeni și ca olteni vă puteți mândri pentru că întotdeauna am spus cu mândrie că sunt născut în Târgu-Jiu. Pentru mine filmul a însemnat ceea ce era mai important în viață. Existența mea”.Impresionantă filmografie de neegalatA părăsit Târgu Jiul în 1935, întrucât familia sa se stabilise la Timișoara. În acest oraș urmează cursurile școlii primare și liceul. Între anii 1948 și 1952 a urmat cursurile Facultății de Mecanică din București (Politehnica), practicând ingineria în perioada 1954-1965. Apoi a practicat operatorie de film, devenind regizor, actor, scenarist și producător de film.Primul film regizat de Sergiu Nicolaescu a fost „Scoicile nu au vorbit niciodată” (1962), un documentar de scurtmetraj, cel dintâi lungmetraj de ficțiune urmând să-l realizeze în 1966-1967. Este vorba despre „Dacii”, o coproducție româno-franceză impresionantă.Filmografia lui Sergiu Nicolaescu cuprinde peste 60 de lungmetraje, dintre care cele mai cunoscute sunt „Dacii” (1966), „Mihai Viteazul” (1970), „Atunci i-am condamnat pe toți la moarte” (1971), „Cu mâinile curate” (1972), „Osânda” (1976), „Ultima noapte de dragoste”, „Nea Mărin miliardar” (1979), „Ciuleandra” (1985), „Mircea” (1989), „Coroana de foc” (1990), „Triunghiul morții” (1999), „Orient Express” (2004), „15" (2005), „Supraviețuitorul” (2008), film pentru care a obținut cel mai mare credit, de 1,8 milioane de lei, la concursul Centrului Național al Cinematografiei, în 2006.Totodată, în îndelungata sa carieră, Sergiu Nicolaescu a jucat peste 35 de roluri, de la comisarul Moldovan la Mircea cel Bătrân, mareșalul Averescu și Carol I.Un controversat om politicSergiu Nicolaescu a fost nu doar unul din actorii Revoluției din 1989, dar a avut și o intensă activitate politică. Sergiu Nicolaescu a fost ales pentru prima dată parlamentar în 1990, pe listele FSN, iar în actuala legislatură a încheiat al cincilea mandat în Parlament. Singura legislatură în care nu a fost parlamentar a fost cea din 2004-2008. Când și-a încheiat ultimul mandat de senator, pe 12 decembrie 2012, Sergiu Nicolaescu a susținut un discurs emoționant de la tribuna Senatului.„Mai am puțini ani de trăit și mi-am dorit să-i termin în profesia mea, pentru acest lucru nu am participat la alegeri. Vreau să vă spun un sincer «La revedere!» și vreau să vă spun în același timp «La mulți ani!» și sărbători fericite”, a spus Nicolaescu, în aplauzele parlamentarilor.Trei soții, nici un copilRegizorul a fost căsătorit oficial de trei ori. În 1954 s-a însurat cu Mariana, căsnicia durând doar câteva luni, iar în 1980, cu Gabriela, mariajul durând un deceniu. Regizorul a întâlnit-o pe Dana Ionică în 1996, atunci când aceasta avea în jur de 18 ani și în 2005 s-au căsătorit. Dana Ionică i-a fost alături regizorului timp de aproape 17 ani, ambii parteneri fiind extrem de discreți.Dacă despre viața profesională a fost pe deplin mulțumit, în ceea ce privește viața personală a avut un singur mare regret și anume faptul că a ajuns la această vârstă fără să aibă măcar un copil. Chiar dacă a avut o viață liniștită alături de soția sa, Sergiu Nicolaescu recunoaște că i-ar fi plăcut să aibă și copii, nepoți și chiar strănepoți.