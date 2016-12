Senzaţionala poveste a vizitei Ţarului Rusiei la Constanţa

1

Kustendge, intr'un final...rromarlanesc, a dervenit un proiect oriental-pestilential

In urma cu trei saptamani am conversat istorie si romanism, timp de 15 minute, numai, cu un Italian arhitect si un Mulatru mecanic("inginer"). Nu stiau nimic despre Romania si Romani. Nu stiu nimic de istorie. Erau intrigati de numele meu si cum de sunt Roman. Prima lectie in cateva fraze, pe care le'am dat'o, a fost despre ce inseamna cu adevarat istoria si...propaganda. Le'am explicat de ce majoritatea "istoricilor" sunt, in fapt, propagandisti-ai-unui-moment sau perioada istorica; hominizi dizgratiosi ce jignesc mama tuturor stiintelor - istoria(cuvant grecesc=cunostere, adevar). Cand le'am spus ca limba romana este cea mai apropiata de latina, au fost surprinsi. Dar, cand le'am explicat ca folosirea limbii latine, nu'i face, automat, Romani, pe majoritatea bipezilor-guitzatori din Rromarlania actuala, au inteles de ce exista asemanare in Jewnglishtan si Nebunistanul-Rromarlanesc. E bine sa scrii despre trecut, dar nu sa'l edulcorezi asa cum face propagandista Pauleanu. Nu se uscase, inca, sangele taranilor Romani MITRALIATI la zid, in primavara '907, de catre "maiestatea sa", viitorul "maresal" antonescu si "guvernul" condus de ALOGENI satanici de teapa unor lahovary si sturdza(liberabiat sangeros), cand, vedem din "articol", porfiricilor-"potentati" ai antizilei le ardea de...mondenism - pen'ca in acel timp ce prevestea cataclismul primul resbel mondial, mondenul-decadent era reprezentat de..."maiestati", "ducese" si, ati ghicit, rasputini; care rasputin a fost si el prezent sa "aureoleze" Kustendgea timpului. Adevarul istoric este cu totul altul despre "legătura dintre creator și obiectul plămădit de el", Zephyrinus I-ul, alias Karl I-ul, kkpitanul prusac ce a intrat in viitoarea Rromarlanie, travestit in tzoale de muiere - Nikklai al-II-lea I'A DAT Dobrogea lui Zephyrinus I-ul, sub presiunea Jewropenilor, pen'ca, normal n'o putea da, indarat, Turcilor. Binenteles, "tarul" urma sa ocupe si regatul lui Zephyrinus, sa'l faca gubernie de categoria a treia, prin casatoria unei fatze supranumita mare ducesa, cu priapicul viitor Nikklae Karaiman(Karl II). Soarta a vrut cu totu' altceva. Zephyrinus I-ul a fost ajutat sa moara, in Septembrie, 1914; viitoarea Rromarlanie a tradat tratatul secret semnat de "marele rege" cu fratii sai, iar Nikklai II a fost ciuruit, si el, de un var de'al doilea al lui Karl I, Konig von Rumanien; var neamtz aflat in solda lui Lenin, Germano-Zsidanul-Turc ce a speriat antilumea si...istoria. Binenteles, fiica Paulencei, peste douazeci de ani brukanieni, va scri si ea o monografie despre...Maiestatea Sa Radu I-ul, regele Kustendgei, si viata Sa de Exceptie; viata regala inchinata obtinerii independentei Kustendgei fata de Romarlania; colonie pestilentiala in decadentul Imperiu Jewnglishtanez. Amin!