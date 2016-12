Semnificaţii istorice pentru 10 septembrie

Semnificații istorice pentru 10 septembrie

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În 1892 s-a născut Arthur Holly Compton, fizician; a descoperit radiațiile Röentgen și Gama. Laureat al Premiului Nobel în anul 1927 (m.15 martie 1962).1524 - S-a născut poetul Pierre de Ronsard, principalul reprezentant al școlii literare franceze din sec. al XVI-lea cunoscută sub numele de "Pleiade" ("Ode", " Amoruri ") (m. 27 decembrie 1585)1709 - S-a născut poetul Antioh Dimitrievici Cantemir, scriitor și diplomat, fiul lui Dimitrie Cantemir (m. 11 aprilie 1744).1806 - A încetat din viață filologul Johann Cristoph Adelung; a inițiat un catalog al tuturor limbilor de pe glob ("Mithridates sau Lingvistică generală") (n. 8 august 1732)1870 - Scriitorul și istoricul Alexandru Odobescu este ales membru al Academiei Române (n. 23 iunie 1834-m. 10 noiembrie 1895)1898 - A fost asasinată împărăteasa Austriei și regina Ungariei, Elisabeta, soția lui Franz Joseph I, cunoscută sub numele de Sissi (n. 24 decembrie 1837)1916 - A încetat din viață publicistul Vintilă C.A.Rosetti, al treilea fiu al lui C.A.Rosetti, născut în Franța, la 11/23 ianuarie 1853; a fost director al "Monitorului Oficial" (1901), membru fondator al Ligii culturale, editor al unor lucrări semnate de C.A.Rosetti și al scrierilor literare ale Mariei Rosetti, mama sa.1919 - Puterile Aliate au semnat, la Saint Germain, Tratatul de pace cu Austria, prin care se recunoștea, pe plan internațional, unirea Bucovinei cu România.1930 - Nicolae Titulescu a fost ales președinte al Adunării Societății Națiunilor.1930 - S-a născut Liviu Călin, poet, critic și istoric literar (m. 17 martie 1994)1979 - A încetat din viață Ionel Băjescu-Oardă, compozitor, scriitor, actor, cântăreț (n. 30 decembrie 1883)1991 - A încetat din viață regizorul Michel Soutter; a fost directorul Festivalului de Film de la Cannes din 1991 (din filmografie: "Lune avec les dents", "Reperages Nord-Sud") (n. 2 iunie 1932)1996 - România a pierdut procesul intentat regelui Mihai, prin care i se cerea acestuia să înapoieze cele 42 de tablouri scoase la plecarea sa din țara, incluzând opere ale pictorilor Rembrandt și El Greco.2005 - A încetat din viață starul american al muzicii blues Clarence "Gatemouth" Brown. În 1983, a câștigat un premiu Grammy cu albumul "Alright Again!" (n.aprilie 1924)2007 - A încetat din viață actrița americană Jane Wyman, câștigătoare a unui premiu Oscar în 1948 pentru rolul din filmul "Johnny Belinda", prima soție a fostului președinte american Ronald Reagan. (n. ianuarie 1917)2007 - A încetat din viață Anita Roddick, fondatoarea companiei britanice de cosmetice Body Shop (n. octombrie 1942)2008 - A fost pornit experimentul de reconstituire a unei găuri negre într-un accelerator de particule inițiat de Laboratorul European pentru Fizica Particulelor Elementare ( a fost oprit pe 19 septembrie).