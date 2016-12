Semnal de carte: „Sare şi piper“, de Constantin Lambă

Semnal de carte: „Sare și piper“, de Constantin Lambă

Ziaristul și epigramistul Constantin Lambă, neobosit la ale sale opt decenii de viață, se află la cel de-al șaptelea volum care-i poartă semnătura, de data aceasta sub forma unei plachete. După ce a scris romane, povestiri, monografii și volume de versuri, s-a apucat de scris epigrame, rondeluri, haikuuri inspirate de vremurile pe care le trăim. După „Cuvântul înainte” semnat de prof. univ. dr. Olga Duțu, urmează „Mărturiile” sincere ale autorului vizavi de apariția acestei cărți: „Fiind pensionar, nu prea am de lucru. Aproape în fiecare zi o întreb pe soție «Ce mai fac eu astăzi?». Zâmbind, ea îmi răspunde: «Păi, ce să faci? Apucă-te de turul pantalonilor și sari în sus». Nu mă supără cuvintele ei, dar nici nu-i urmez sfatul. Mă retrag frumușel în camera mea și mă apuc de scris. Încropesc câteva versuri, le citesc și dacă nu-mi plac, le arunc la coșul de gunoi. Aștern pe hârtie altele, care îmi vin în minte. Așa am reușit să dau naștere acestei cărți pe care am botezat-o «Sare și piper»”. Neobositul nostru coleg de breaslă Constantin Lambă a mai semnat volumele „Povești adevărate”, „Frânturi de viață”, „O viață închinată fotbalului - Iosif Bukkosi”, „Ilinca”, „Zâmbete în versuri”, volumele I și II, în colaborare cu Nicolae Apostol, și „Zâmbete amare”.