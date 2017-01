Seminar: TERORISMUL RELAŢIONAL (relaţia copil-adult), cu Cristina Neguţ

Seminar: TERORISMUL RELAȚIONAL (relația copil-adult), cu Cristina Neguț

Evenimentul “TERORISMUL RELAȚIONAL” (relația copil-adult) este dedicat părinților care vor să-și îmbunătățească în mod eficient comunicarea cu copiii lor. Seminarul este foarte util pentru oricine lucrează cu copii (profesori, psihologi, asitenți sociali etc).Își vor identifica punctual, clar propriile dificultăți în comunicare;Își vor găsi propriile maniere de schimbare a calității mesajului.“, acest mesaj il poti schimba după conferință în: „”.Vor reusi sa identifice mai usor nerelaționalul din propunerile copiilor:.” „O.”Vor gasi solutii creative în comunicarea cu copiii lorDialog al unui tată cu un puștiul său de clasa I: „” Ce credeti ca a reusit tatăl cu acest mesaj simplu?Workshopul are locInvestiție: 35 lei de persoană. Înscrieri și informații la 0766 400 181Trainerul Cristina Elena Neguț a început activitatea în Constanța acum doi ani prin susținerea de workshopuri, seminarii și ateliere pe dezvoltarea personală a adulților. Cu o experiență de peste 11 ani în comunicare și relaționare, Cristina Elena Neguț are ca aliat metoda E.S.P.E.R.E., fondata de psiho-sociologul francez Jacques Salome, în toate demersurile sale cu parinti, profesori, elevi, studenti, invatatori, educatori, asistenti sociali etc. Cristina Neguț revine la Constanta cu lucruri noi și interesante care produc schimbare pozitivă în comportamentele adulților oferindu-le experiențe profunde de învățare.Eveniment susținut de Cuget Liber și organizat de evenimente-constanta.ro