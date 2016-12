Seminar pe tema transporturilor la Universitatea „Ovidius“

Ştire online publicată Miercuri, 08 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Joi, 9 septembrie, în sala de consiliu a Universității „Ovidius” din Constanța va avea loc deschiderea seminarului cu tema „Întărirea Competitivității în Sectoarele Transport și Industrie în vederea Tranziției către Economia Verde prin Sprijinirea Participării la Programul Cadru 7 al UE - Strengthening the Competitiveness in Transport and Manufacturing for transition to Green Economy by Enhanced Participation to EU FP7 RTD Programme”. Seminarul este organizat în colaborare cu Societatea Inginerilor de Autovehicule din România (SIAR - Filiala Constanța) și Biroul Permanent al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică de la Bruxelles (ROST). La manifestare vor participa experți ai Comisiei Europene, ai Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, ai instituțiilor și autorităților locale, directori de societăți, reprezentanți ai patronatelor din domeniu, specialiști, cadre didactice și studenți.