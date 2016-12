Universitatea „Ovidius”

Seminar organizat de Facultatea de Litere

Astăzi, de la ora 17,30, în Aula Magna a Universității „Ovidius”, va avea loc o seară specială - „Contes bretons et celtiques” -, programată în cadrul celei de-a XX-a ediții a Seminarului de didactică universitară având ca temă „La polysémie dans tous ses états”.Organizat de Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța, prin Asociația Cercetătorilor de Lingvistică Franceză, seminarul din acest an, ca și ediția din 2012, se înscrie în cadrul proiectului internațional „Ressources et recherche en didactique universitaire”, patronat și finanțat de către Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), prin Biroul Europe Centrale et Orientale. Seminarul este organizat și cu susținerea financiară a Institutului Cultural Francez din București.