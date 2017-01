Selecţia naţională Eurovision 2013: 32 de melodii calificate

Selecția națională Eurovision 2013: 32 de melodii calificate

Ştire online publicată Vineri, 15 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un număr de 32 de melodii s-au calificat pentru Selecția națională Eurovision 2013, între care cele interpretate de Luminița Anghel, Elena Cârstea, Renee Santana (nepoata lui Carlos Santana), Robert Turcescu și trupa, Electric Fence, Tudor Turcu, Cezar Ouatu, Alin Văduva, Andrei Leonte, potrivit site-ului TVR, scrie Agrepres."The best thing in life is to love" - interpret Cristian Prăjescu "I believe in love" - Diana Hetea "Pur toi et pour moi" - Phaser "Seven" - Narcis Iustin Ianău "Hello" - Tudor Turcu "All for naught" - 9 Gardens "Confession" - Natalia Barbu "Criminal Mind" - FreeStay "Un Refren" - Casa Presei, textier Robert Turcescu "Sukar Transylvania" - The Zuralia Orchestra "Buddy Buddy" - Edict "Ma Ma He" - Diana Matei "Unique" - Luminița Anghel "Broken Heart" - Maximilian Munteanu "We are one" - Letiția Moisescu "Firebird" - Tamara Sofi "Wake me up" - Georgiana Moraru "Final de război" - Cristina Haios "Your heart is telling me so" - Station 4 "Run away with me" - Ovidiu Anton "Storyline" - Alin Văduva "Feel the same" - Mosquito "Emilia" - Electric Fence "One heart" - Brigitta&Mihai (feat. TIPS) "I feel so high" - Claudiu Mirea "Silver lining" - Spin & Cezar Dometi "La donna di nero" - Liviu Cătălin Mititelu "Dream girl" - Anthony "Paralyzed" - Andrei Leonte "It's my life" - Cezar Florin Ouatu "Spinning" - Elena Cârstea Muttart "What is love" - Renee SantanaDintre cele 32 de melodii calificate, telespectatorii împreună cu juriul de specialiști vor alege, pe parcursul a două semifinale (23 și 24 februarie), melodiile care vor concura apoi în finala de pe 9 martie.