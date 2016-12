Secretul performanţei olimpicilor la fizică

Secretul performanței olimpicilor la fizică

- Interviu cu prof. Claudia Dobrin, de la Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"Din anul 1999 și până în prezent, prof. Claudia Dobrin s-a dedicat cu atâta pasiune catedrei de fizică a Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" din Constanța încât, la ora actuală, face parte din categoria acelor dascăli iubiți de elevi așa de mult încât aleg să-și petreacă inclusiv vacanțele împreună. În ciuda problemelor deosebite de sănătate, nu s-a îndepărtat de catedră, afirmând că elevii îi dau energia de a merge mai departe cu și mai multă dăruire.- Sunteți absolventă a acestui colegiu? - În anul 1988, am terminat cursurile liceale la "Mircea", după care am fost admisă la Facultatea de fizică a Universității București. Pot spune că pentru mine acest colegiu reprezintă o familie. Trebuie să recunosc că în Colegiul "Mircea cel Bătrân" am avut tot sprijinul colegilor, al direcțiunii și toată lumea a apreciat efortul depus nu doar de mine, ci de toate cadrele didactice implicate în performanță.Mi-am ales această meserie din dăruire. Părinții mei au lucrat în învățământ și am văzut câte satisfacții le-a oferit această profesie și atunci am decis și eu să mă fac profesor. Nu regret, merg cu drag la școală, iubesc copiii și înțeleg că meseria de dascăl implică o dăruire totală, deși am și specializare de inginer. - În urmă cu doi ani, scriam despre performanțele deosebite obținute de lotul pregătit de dvs. la Olimpiada Națională de fizică.- Anul școlar 2009-2010 a fost un an de apogeu al fizicii în cadrul gimnaziului Colegiului "Mircea", pentru că la clasa a VII-a, la Olimpiada națională de fizică, au participat patru mirciști, colegi de clasă, care au obținut premii și mențiuni: Daniel Aleca - premiul I, Ioan Ignat - premiul III, Sabin Țenea - mențiune, cărora li s-a alăturat și Iman Bilal. Avem avantajul de a putea studia cu anumiți elevi timp de șapte ani fizică, atât ciclul gimnazial, cât și cel liceal și astfel ajungem să ne apropiem foarte mult de elevi, să-i cunoaștem și să ne punem amprenta asupra dezvoltării lor. - Cât de atractivă mai este materia pe care o predați pentru actualele generații de elevi?- Fizica este o materie foarte complexă, iar profesorul trebuie să aibă abilitatea de a face plăcută această disciplină elevilor. Prin studiul fizicii, ei trebuie să ajungă să înțeleagă o serie de fenomene din natură. Nu este ușor să-i atragi pe elevi către această disciplină, dar trebuie să lucrezi diferențiat cu ei, să te apleci asupra fiecăruia, asupra particularităților de vârstă, astfel încât cu fiecare în parte să realizezi câte ceva. Eu, personal, îmi doresc ca elevul să plece de la ora mea cu materia învățată. Mă străduiesc să fac o lecție centrată pe elev. Părerea mea este că un profesor trebuie să reușească să pună bazele materiei oricărui copil și să se aplece asupra nivelului fiecăruia. Lucrez diferențiat și de aceea nu am avut probleme cu elevi sub media 7. O lecție trebuie să fie atât spre satisfacția elevului, dar și a profesorului.Fiecare generație are elevii ei de excepție. Iar cel mai bun exemplu îl constituie elevul Ioan Ignat, care a obținut două premii internaționale într-un singur an școlar.- Și care anul acesta v-a prilejuit o mare bucurie.- În fiecare an, am avut elevi premianți la fazele naționale ale Olimpiadei de fizică, dar și la alte competiții de profil. Însă anul acesta a fost foarte bogat în premii, pentru că elevi de-ai mei au reușit să obțină rezultate de excepție la fazele internaționale ale olimpiadelor. Ioan Ignat, din clasa a X-a, a obținut medalia de aur la fizică la Olimpiada pluridisciplinară din Yakutzia și medalia de argint la Olimpiada de Științe pentru Juniori, iar Daniel Aleca a obținut medalie de bronz la aceeași competiție. Probabil că Ioan Ignat va încerca să intre în lotul României la Olimpiada Națională de fizică și cred că are toate șansele, pentru că el este pasionat de fizică și lucrează cu o dăruire care îi ușurează foarte mult munca. Acești doi elevi participă încă din clasa a VI-a la competițiile de nivel național de fizică. Practic, gimnaziul Colegiului "Mircea" este o pepinieră pentru ciclul liceal. Se poate considera și un avantaj faptul că începem studiul fizicii cu ei încă din clasa a VI-a și elevii au posibilitatea să aleagă materiile la care simt că pot lucra din plăcere, pentru că numai așa pot obține rezultate. Așa putem clădi împreună, pas cu pas, traseul spre performanță.- Mai aleg elevii să susțină fizica la Bacalaureat?- Ei pot alege între fizică, chimie și biologie. În ultimii ani, după părerea mea, gradul de dificultate a probelor la fizică a fost destul de ridicat și atunci un număr redus de elevi ajung să-și aleagă ca probă fizica. Oricum trebuie să te pregătești, iar elevul își alege disciplina la care învață mai ușor. Acolo unde simți că vei lucra mai cu drag e bine să te oprești pentru acea probă la alegere. La clasele la care am predat fizica, alegeau peste 70% din elevii clasei, deci un procentaj fantastic față de media pe județ. Tocmai pentru că marea majoritate mi-au fost elevi din clasa a VI-a și atunci am reușit să îi fac să lucreze cu drag la fizică.Pasionată de călătorii, prof. Claudia Dobrin a organizat anual excursii și tabere cu elevii săi, mai ales la sky în Bulgaria, iar anul acesta va merge cu o clasă de-a XII-a, pentru al patrulea an consecutiv.