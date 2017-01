Seară camerală la Muzeul de Artă

Miercuri, 20 august, de la ora 18, Muzeul de Artă va găzdui o seară camerală susținută de Sebastian Tegzeșiu la vioară și de Viorica Boerescu la pian. Din program fac parte Sonata nr. 8 pentru vioară și pian în Do major, KV296, Mozart, Sonata nr. 3 pentru pian și vioară în do minor, op. 108, Brahms și Sonata în La major pentru vioară și pian, C. Franck. Evenimentul se desfășoară la Muzeul de Artă Constanța organizatori fiind Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România și Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.