Se vehiculează patru variante de Legi ale Educaţiei

Rușinoasa conspirație!

Se vehiculează patru variante de Legi ale Educației

Ştire online publicată Vineri, 18 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Legea educației naționale este alta pentru Guvern și Parlament, pe site-urile celor două instituții apărând variante diferite ale legii, fiecare cu articolele ei, iar forma publicată, joi, de guvern, este modificată față de cea afișată pe pagina web, miercuri. Astfel, guvernul are o variantă cu 331 de articole, în vreme ce Camera Deputaților are una de 336 articole. Acestea două nu sunt, însă, singurele forme pe care le-a luat legea. Potrivit Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), există și o variantă care ar conține 353 de articole și care a ajuns la sindicate. FSLI atrage atenția asupra fap-tului că Legea a fost modificată, miercuri după-amiază, pe site-ul guvernului și își exprimă îngrijorarea față de aplicabilitatea unei legi care este astfel tratată încă din primele zile ale aprobării ei. Unul dintre articolele existente pe site-ul guvernului (www.gov.ro), dar de care Parlamentul nu are habar, este cel legat de incompatibilitatea calității de demnitar cu funcțiile de conducere în universități. Miercuri, articolul lipsea și din varianta executivului, dar a reapărut în dimineața zilei de joi. Aspectul a fost observat și de PNL, liberalii cerând demisia de urgență a premierului Emil Boc pe motiv că ar fi modificat Legea Educației, ulterior angajării răspunderii în Parlament. „Directorul școlii nu va putea să facă parte dintr-un partid politic pe durata mandatului, astfel încât actualii directori care sunt membri de partid au termen 45 de zile pentru a opta între funcția de director și cea de membru de partid”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului. „În plus, persoanele care ocupă o funcție de demnitate publică nu pot exercita nici una dintre funcțiile de conducere din cadrul universității și trebuie să aleagă între cele două funcții”, anunța, luni, purtătorul de cuvânt al primului ministru. Cu toate acestea, în legea asumată marți și publicată miercuri pe site-urile guvernului, respectiv Parlamentului, nu se mai regăsea această prevedere pentru conducătorii universităților, ea fiind păstrată numai pentru directorii școlilor, care nu trebuie să facă parte din niciun partid politic. De asemenea, pe adresa redacției, am primit un comunicat din partea departamentului comunicare al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, prin care se exprimă convingerea că aplicarea acestei legi va fi una deficitară, incoerentă și în detrimentul reformei sistemului de învățământ. „Faptul că ieri după-amiază, de pe site-ul Guvernului, a fost retrasă varianta asumată în data de 15 și înlocuită la ceas de noapte cu varianta inițiatorului, dovedește încă o dată incoerența Guvernului BOC”, a declarat președintele FSLI, Aurel Cornea.