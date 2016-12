Se va desfiinţa Inspectoratul Şcolar Judeţean? "S-ar termina cu anchetele"

Se va desființa Inspectoratul Școlar Județean? "S-ar termina cu anchetele"

O nouă veste vine să bulverseze liniștea învățământului românesc, după ce săptămâna trecută scriam despre o inițiativă legislativă lipsită de cea mai mică documentare, prin care se propunea ca școlile gimnaziale să aibă cursuri doar dimineața.În anul 2005, când Mircea Miclea era ministrul Educației s-a propus prima dată desființarea inspectoratelor școlare, propunându-se înlocuirea lor cu unități de consiliere pentru profesori. Șase ani mai târziu, în 2011, a mai fost propusă măsura desființării inspectoratelor școlare, de către comisia coaliției de guvernare.Acum se vorbește din nou despre a-ceastă măsură, desființarea fiind motivată de nevoia descentralizării și pentru a conferi mai multă putere decizională școlilor.Ce cred foștii inspectori generali constănțeniÎntrucât opiniile directorilor de unități de învățământ constănțene ar putea părea „timorate”, iar actualii inspectori școlari ar fi culmea să accepte o asemenea desființare după ce au susținut un concurs pentru ocuparea posturilor, am apelat la opiniile foștilor inspectori generali. „În aparență, este o muncă pe care nu mulți o apreciază, dar care, din experiența mea, face legătura cu Ministerul Educației, asigurând o rigoare absolut necesară în acest domeniu primordial, alături de sănătate. Desființarea nu ar face decât să ducă la o politizare excesivă, ajungându-se ca în situația «cornului cu lapte» să câștige… cine trebuie. Vrem, nu vrem, este o oglindă a învățământului constănțean”, a declarat prof. Adriana Cristina Oprea.De aceeași părere este și prof. Elena Buhaiev, în ceea ce privește politizarea excesivă. „Nu văd rostul desființării in-spectoratului școlar, în condițiile în care patrimoniul unităților de învățământ este deja în administrarea consiliilor locale. Fiecare unitate are rostul ei, iar inspecția școlară sau formarea profesorilor sunt atribute exclusive ale acestui for. Ar putea părea subiectivă opinia mea, dar consider că ar duce la o adâncire a imixtiunii poli-ticului”, a mai adăugat fostul inspector general.De o cu totul altă părere, însă, a fost prof. Marian Sârbu. „Nu prea știu cum stau treburile prin țară și cât de util și favorabil sunt privite inspectoratele școlare. Din păcate, am trăit senzația unei instituții de anchetă. Îmi amintesc că toată lumea alerga în stânga și în dreapta în județ pentru rezolvarea sesizărilor pe care le primeam. Știu că acesta era cel mai mare consumator de energie. Poate că dacă școlile și-ar asuma descentralizarea, ar conduce la ceva bun. Dar e foarte greu de prevăzut în actualele condiții”, a conchis prof. Sârbu.La ce ar conduce desființareaProiectul legislativ va fi dezbătut în curând în Parlament, iar în cazul în care va fi adoptat, ar aduce o serie de modificări fundamentale în învățământ, printre care: directorii vor fi numiți direct de către consiliul de conducere al școlii, iar concursurile de ocupare a posturilor didactice vor fi organizate în cadrul unităților de în-vățământ. Inspecțiile școlare vor fi or-ganizate de Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar. Tot ARACIP va monitoriza calitățile de predare-învățare și respectarea standardelor naționale și a indicatorilor de performanță. Administrația locală, care deține deja terenurile și clădirile în care funcționează școlile și alte instituții de învățământ, ar urma să preia și atribuțiile de administrare, în baza resurselor proprii și a finanțărilor de la minister.