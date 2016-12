Se ridică cortina pentru "Bărbierul din Sevilla"

Bărbierul din Sevilla revine pe scena Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski“, după mai bine de un an. Invitați de marcă, voci tinere și un spectacol pus în scenă de tânărul regizor Ștefan Munteanu îi așteaptă pe constănțeni.Cortina se va ridica astăzi, începând cu ora 19. În fața publicului constănțean va evolua jovialul „Bărbier din Sevilla”, pe muzica lui Gioachino Rossini. Sub bagheta dirijorului Raphael Feye din Belgia, opera bufă în trei acte „Bărbierul din Sevilla” îl va aduce în prim plan pe istețul Figaro. Regia spectacolului de operă este semnată Ștefan Munteanu, un tânăr regizor care a pus în scenă opera inspirată din nuvela lui Pierre Beaumarchais.Opera rossiniană va aduce în fața pu-blicului tineri soliști, cu voci remarcabile, declară consultantul artistic al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Mircea Tegzeșiu. Astfel, mezzosoprana Lucia Mihalache, care debutează în acest rol, va interpreta rolul șiretei Rosina. Tegzeșiu a subliniat că această operă are invitați surpriză din țară: baritonul Daniel Pop din București, tânăr solist cu o voce remarcabilă, care cântă pentru prima oară pe scena constănțeană, tenorul Florin Ormenișan tot din capitală, care s-a mai urcat pe scena constănțeană în urmă cu doi ani și bas-baritonul Marian Reste din Brașov, o altă voce remarcabilă. Alături de invitații din țară, vor cuceri publicul mezzosoprana Gabriela Dobre, basul Constantin Acsinte și baritonul Bogdan Ocheșel. Scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu-Jianu.Amintim că premiera „Bărbierului din Sevilla” a avut loc în anul 2012.Acțiunea se petrece în SpaniaBărbierul din Sevilla este o operă bufă în trei acte, compusă de Gioachino Rossini în 1816 avându-l ca figură centrală pe Figaro. Rosina, Don Basilio, Doctorul Bartolo și Contele Almaviva sunt personajele principale. Personajele secundare sunt Bertha, Fiorello.Acțiunea se petrece în Sevilla - Spa-nia, la jumătatea secolului al XVIII-lea.