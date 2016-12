"Se pune accent pe norma cadrului didactic, nu pe educaţia benefică a elevului"

1

de pe site-ul "Cuget liber"

Doamna Simona Anghel, stiind ca toate comentariile la articolele scrise de dvs la rubrica "Cultura si educatie" au un ecou in randul cititorilor, si ca de multe ori le folositi in articolele ulterioare, va rugam sa-i solicitati un punct de vedere sincer si responsabil d-nei Inspector general Bucovala, in legatura cu problema sanctiunilor aplicate cadrelor didactice de la sc 28, de catre directiunea si Consiliul de administratie ale scolii. Dorinta noastra legitima este sa stim cine raspunde ptr nedreptatile si abuzurile comise in acest caz si nu numai. Dupa cum stiti, in situatia acestei scoli, conflictul deschis intre conducere si angajati este cunoscut atat la nivel de inspectorat, cat si la Ministerul educatiei, astfel incat un raspuns de genul" asteptam sesizarea problemelor in scris, sau le asteptam pe cadrele didactice in audienta", ar fi inacceptabil. Exista nenumarate documente scrise referitoare la aceste probleme in ambele institutii, avand semnaturile petentilor si nr. de inregistrare. Avand in vedere faptul ca in comentarii, referirea la aceste tensiuni si abuzuri este cat se poate de serioasa si decenta, reflectand doar realitatea, solicitam sa fim respectati si sa primim cat mai curand un raspuns in presa! Mentionam ca orice alt mijloc de a comunica in mod civilizat atat cu directiunea scolii, cat si cu ISJ-ul a devenit inutil, daca nu imposibil, neputandu-se ajunge la o concluzie .Va multumim,