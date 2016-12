Se lansează "Cazemata" lui Tudor Ganea

Mâine, de la ora 18, la Narcis Poetica (strada Răscoalei nr. 1), Atelierele Revistei Tomis debutează cu un... debut: cel al lui Tudor Ganea, autor născut și format în Constanța, al cărui volum a fost recent publicat de către Editura Polirom, în colecția Ego.Volumul de proză „Cazemata” este cata-logat drept un roman de un realism cu adevărat magic.În prezentarea făcută volumului, Florin Iaru afirma: „Din momentul în care necunoscutul Tudor Ganea a dat gata cea de-a doua po-vestire consecutivă (și impecabilă) la Cursul de scriere creativă, am avut o revelație. Tonul sigur, stăpânirea cuvintelor, complicația clară și subtilă a subiectului, viteza cu care patina pe suprafața alunecoasă a textului, fără să cadă în ridicol sau emfază, senzația de plin și gol pe care izbutea s-o transmită, ames-tecând timpurile, realitatea, amănuntele, mi-au spus că am de a face cu un fenomen.Tudor Ganea e stăpânul unui domeniu.Și-a construit o lume fantastică, dar pipăibilă și recognoscibilă, până în momentul în care misterul tulbură apele, în perimetrul Constanței și al mării. Acolo se plimbă, fără să perceapă realitatea înconjurătoare și fără să elibereze secrete întunecate, personaje me-morabile. Fiecare are o identitate precisă, fiecare are o poveste care trebuie spusă - deși nu o să știi niciodată care e adevărul adevărat. Acest debut ar trebui notat de critică în car-nețelul de bal. E un mare talent”.