Se întâmplă în Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman“

Se întâmplă în Biblioteca Județeană „I.N. Roman“

Vineri, 25 Septembrie 2009.

Ionel Alexe, bibliograf, ne propune să trecem pragul Bibliotecii Județene „I.N. Roman” chiar dacă nu avem nevoie neapărat să împrumutăm o carte sau să răs-foim vreun document, întrucât această instituție găzduiește și câteva expoziții interesante. „Culorile verii“ – expoziție de pictură Realizată de copii, în cadrul „Clubului de Vacanță” susținut și găzduit de Secția pentru copii și tineret a Bibliotecii Județene Constanța. Responsabilă de expoziție: Iulia Dima, bibliotecar. Expoziția celebrează în acuarele și guașe, fantezia, delicatețea și speranța. În perioada 15 septembrie - 15 noiembrie, sediul bibliotecii, etajul 1, secția pentru împrumut copii. „Îi admir pe cei care creează fiind în suferință, dar nu găsesc altceva mai frumos decât creația fără caznă, fără opintiri care schimonosesc. Altfel spus, creația din joacă. E ceea ce au făcut peste vară câțiva copii la secția dedicată lor în biblioteca noastră. Printre ei: Zabolodni Ana-Cristina, Cezar Dima (de doar 3 ani), Andrada Tudorache, Daniel Moldoveanu, Cristina Codreanu, Ali Esra”. (Ionel Alexe, bibliograf) „Carol I, rege al României (1839-1914)” – expoziție de carte Realizată de Serviciul comunicarea colecțiilor prin săli de lectură și depozite a Bibliotecii Județene Constanța. Responsabil de expoziție: Gelu Culicea, șef de secție BJC. Expoziția comemorează împlini-rea a 95 de ani de la moartea lui Carol I de Hohenzollern – Sigmaringen, primul rege al României. În perioada 15 septembrie – 15 oc-tombrie, sediul bibliotecii, parter. Ce reprezintă Carol I astăzi? Independența de stat, realipirea Dobrogei, prima constituție, Castelul Peleș, Podul de peste Dunăre de la Cernavodă sunt legate de numele lui. Străzi, bulevarde, școli, licee, universități, biblioteci, fundații, parcuri, chiar restaurante, diferite săli, câteva filme artistice care îi poartă numele aspiră să primească o parte din faima marelui om, dar, spun unii, îi oferă și o cale de a rămâne în mentalul poporului român. Însă adevărata moștenire a celor 48 de ani de domnie a regelui Carol I este începutul ferm al modernizării României. Însă însușirile lui deosebite, sobrietatea, cumpătarea, exigența, tenacitatea par să nu fi găsit cutie de rezonanță în rândurile noastre. „Itinerarii de vacanță“ – expoziție de pictură Realizată de membrii Taberei de Vară a Elevilor, instituție coordonată de profesorul constănțean Viorel Lungu. Expoziția celebrează voiajul cu carnețelul de schițe în rucsac, călătoria cu privirea atentă la volute și umbre, calea lentă a uimirii și reținerii de detalii. În perioada 15 septembrie - 15 noiembrie, sediul bibliotecii, etajul 1. Evenimentul intitulat „Tabăra de Vacanță” are la bază o idee vrednică de atenție: putem accede la memoria umanității și descifrând fețele localităților, fizionomiile caselor, alfabetul scris cu ciment și cărămidă pe pământul negru. Ajunsă la cea de-a VI-a ediție, Tabăra beneficiază anul acesta de colaborarea elevilor de la clasele de artă ale Școlii constănțene „Nicolae Tonitza”, cu elevii Liceului de Artă „George Georgescu” din Tulcea și cu membrii Studioului de Artă „Rainbow” din Constanța. Integrate cu modestie expoziției copiiilor sunt minunatele tușe ale orașelor istorice Teulada și Alicante din Spania, realizate de profesorul Viorel Lungu, grupate sub numele „Schițe spaniole”.