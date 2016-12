Din acest an școlar

Se inaugurează cercuri noi la Palatul Copiilor

Sâmbătă, 28 septembrie, de la ora 10, la Palatul Copiilor va avea loc deschiderea festivă a noului an școlar, care vine cu o serie de noutăți în ceea ce privește oferta educațională. Înaintea acestui eveniment, am stat de vorbă cu prof. Ilhan Mustafa, directorul instituției, pentru a afla cu ce noutăți vine anul școlar 2013-2014. „Deși perioada de criză se adâncește, iar posibilitățile noastre de diversificare a cercurilor sunt aceleași ca și în ceilalți ani, facem eforturi pentru a veni în întâmpi-narea dorinței părinților de a oferi copiilor lor o educație alternativă. Din acest an, ne-am prevalat de Regulamentul de organizare și funcționare al Palatelor Copiilor, care ne permite ca în cadrul unui cerc să constituim 30% (adică trei grupe din cele nouă - n.r.), grupe pe alt profil. La cercul de studii europene vor rămâne șase grupe, iar trei grupe vor fi atelierul fanteziei, pe a doua specializare a doamnei profesoare”, afirma directorul Mustafa. Respectând prevederile regula-mentului invocat, care prevede că profesorul cercului respectiv poate iniția și alte specialități, dar care să corespundă domeniului, au mai fost înființate o grupă de balet clasic, în cadrul cercului de teatru școlar, o grupă de protecția mediului în cadrul cercului de horticultură, trei grupe de handmade la cercul de navomodele, la taraf se încearcă inițierea unui band, a unei formații. „Profesorii noștri sunt un pic stresați și datorită faptului că ei trebuie să aibă nouă grupe cu minimum 10 copii. Diversificând oferta, consider că această presiune scade. Dacă nou-înființatul balet va merge bine, și după solicitările părinților sigur va merge, vom merge până la trei grupe”, a adăugat același interlocutor.Foștii elevi se întorc profesoriO altă noutate o constituie titulari-zarea pe un post de profesor de înot scos la concurs încă de acum trei ani, când a rămas disponibil prin pensionarea unor profesoare. „Pentru că nu mai există profesori cu specializare înot, anul acesta am fi rămas cu două norme libere, pe care până acum le-am dat la plata cu ora. O fostă sportivă de-a noastră, Elena Hanu, care prin anii 90 s-a transferat la Colegiul «Mihai Emi-nescu», acum s-a reîntors la noi, iar cealaltă normă am transformat-o în baschet pentru fete. Post pe care l-am scos la concurs și a fost ocupat de o fostă profesoară de-a noastră care s-a întors de la Tulcea, prin pre-transfer. Prin pensionarea doamnei profesoare Isopescu de la ceramică, s-a titularizat un fost elev de-al nostru. Și astfel reînvie tradiția foștilor elevi deveniți profesori care revin din pasiunea pentru acest loc, și care anul acesta sunt vreo patru: la teatru, dans, ceramică, taraf”, ne-a declarat Ilhan Mustafa.„Părinții vin cu mari speranțe în schimbarea copilului lor!“„Ca anul acesta parcă n-am mai văzut așa valuri de solicitări din partea părinților. Și aceasta pentru că Palatul Copiilor este alternativa viabilă, sănătoasă și necesară la tentațiile străzii, ale calculatorului, la tentațiile sedentarismului. Părinții au realizat că este un mare pericol prin ceea ce trec copiii lor, deveniți dependenți de calculator, care stau în casă și nu socia-lizează. Se duc la școală și stau încruntați și îmbufnați, iar profesorii și părinții nu știu ce se întâmplă. De aceea accentuez la fiecare ședință cu colegii mei faptul că acești copii vin uneori împinși de la spate și arta noastră constă în a-i păstra la cercurile noastre. Cu cât profesorul este mai devotat, mai pasionat, mai aproape de copil. Noi nu punem note, iar absențele pe care le punem nu au efect asupra copiilor. Sunt părinți care vin pentru un anumit cerc, după care îl scot pe copil și îl mută la alt cerc, și la altul până se hotărăște cam unde îi place”, ne-a precizat directorul Palatului Copiilor. Cu toate că înscrierile au început de pe data de 16 septembrie, până sâmbătă, la festivitatea oficială de deschidere, profesorii cercurilor mai pot fi contactați în fiecare zi, între orele 9-12, iar după această oră, părinții se pot adresa la secretariatul instituției. Înscrierile sunt permanente pe tot parcursul anului, cu condiția să mai existe locuri.