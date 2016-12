Se dă startul festivalului „High School Fest“

Club Pulse dă startul la trei zile de festival care se vor încheia cu un spectaculos concert al trupei ZOB.High School Fest este și va fi locul unde cele mai tinere și îndrăgite trupe de rock și pop-rock din Constanța vor concura pe aceeași scenă, spre încântarea viitorilor fani și a celor deja existenți.Pe 30 noiembrie, vor concerta Another Day, Vector Director, 13 Cuvinte, Himera. Pe 1 decembrie, vor urca pe scenă Trupa 9, South River, No Paradise, Word on Sand, iar pe 2 decembrie, în deschiderea concertului ZOB, va concerta formația câștigătoare a High School Fest.Ineditul proiect cultural High School Band a fost inițiat în luna iulie 2011, de Grupul pentru Jurnalism, Cultură și Comunicare, sub deviza „Fiecare generație merită muzica ei”. 45 de participanți care s-au înscris au fost pregătiți intens, preț de patru luni, cu trei muzicieni constănțeni: Mihai Ursu, Emil Tănase și Viorel Teodoriu.