Se anunţă un nou „val“ de nemulţumiri: Profesori aleşi de directori!

Se anunță un nou „val“ de nemulțumiri: Profesori aleși de directori!

Odiseea profesorilor constănțeni în căutarea unei catedre mai apropiate de casă continuă cu o etapă nouă, chiar o premieră pentru învățământul românesc.După ce au susținut examene, după ce au participat la ședințe publice, iată că o nouă șansă la un loc de muncă mai convenabil li se întrezărește, doar dacă au reușit să impresioneze directorii școlilor prin care au mai predat.Din acest an școlar, a fost introdusă o nouă găselniță legislativă, și anume detașarea în interesul învățământului, care se face la solicitarea unității de învățământ primitoare, cu acordul scris al cadrului didactic solicitat, pentru o perioadă de maxim cinci ani consecutiv.Și pentru că până joi, 21 august, se vor înregistra la Inspectoratul Școlar Județean Constanța solicitările unităților de învățământ primitoare, am dorit să aflăm de la prof. Alina Nițu, inspector școlar resurse umane, cum va decurge acest nou gen de angajare în învățământ.„Cu certitudine, majoritatea directorilor vor alege pentru posturile rămase vacante sau rezervate profesorii care au mai fost în școlile pe care le conduc și a căror performanță la clasă îi recomandă. Nemulțumiți vor exista, cum, de altfel, au existat în toate etapele, dar fiecare manager de unitate își alege oamenii cu care să lucreze și își asumă răspunderea”, a mai adăugat prof. Nițu.Și pentru că directorii unităților de învățământ sunt principali «arbitri» ai acestei mobilități, am dorit să aflăm cum vor reuși să evite eventualele discuții ce vor apărea.„Și așa resursa umană este precară în ultima perioadă, motiv suficient să fim îndreptățiți să apelăm la persoane pe care le-am cunoscut pe perioada cât au predat la noi în școală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Corina Custurea, directorul Școlii „Ferdinand”.De aceeași părere este și prof. Elvira Nica, directorul Colegiului „C.A. Rosetti”: „Primordial este interesul școlii care cere oameni de calitate și nevoia de continuitate la catedră”.Pe de altă parte, prof. Viorel Ceoriceanu, directorul Școlii „Jean Bart”, ne declara că nu crede că vor exista solicitări, pentru că postul de educator pe care îl are unitatea este rezervat unui profesor titular aflat în concediu de creșterea copilului. „Oricând se poate întoarce titularul și atunci respectivul cadru didactic se poate trezi pe dinafară în mijlocul anului școlar”, a mai adăugat prof. Ceoriceanu.Astfel se naște o nouă dilemă legată de dreptul la rezervarea unei catedre în învățământul românesc, care lasă loc de perindare a zeci de profesori. Într-un interval în care elevii rămân aceiași, doar dascălul din fața lor se tot schimbă din varii motive, dar acceptate de lege.Ce etape urmeazăCalendarul acestei noi etape are prevăzută, în zilele de 21-22 august, depunerea la unitățile de învățământ primitoarea a acordurilor cadrelor didactice, după care, pe 26 august, vor fi discutate și aprobate în Consiliul de administrație al unității de învățământ primitoare a listei cadrelor didactice detașate în interesul învățământului.În cele din urmă, pe 26 august, va fi înștiințat Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu privire la lista cadrelor didactice detașate în interesul învățământului.