Se anunţă „ploaie” de note mici la matematică

Daca ne uitam atent, vedem ca vina pt proasta educatie a elevilor e 100% vina parintilor. Sa nu va aud ca ziceti diferit, ca mancati un c$&*#t mai mare ca voi. Pana la 18 ani, copilul e modelat de parinti. Punct! Ratatii de parinti din ziua de azi le e frica sa'si disciplineze copiii. Nu pot zice "NU!". Nu am copii, recunosc, dar nu am niciun dubiu ca daca as fi avut, si ar fi scolar sau liceean, ar fi luat ORICE examen. SI nu ar fi avut de ales. Asa reusesti in viata. Depui efort la greu. Rezultatele se masoara in efortul depus.