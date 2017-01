Se anunţă o avalanşă de contestaţii la tezele cu subiect unic

Se anunță o avalanșă de contestații la tezele cu subiect unic

C-o fi spiritul sărbătorilor, care ne face mai… de treabă, c-o fi toleranța unui experiment, cert este că prof. Marian Sârbu, inspector școlar general, deocamdată doar promite să ia măsuri în cazul în care sunt reclamate nereguli vizavi de desfășurarea primei sesiuni de teze cu subiect unic. În condițiile în care se tot vorbește că în mediul rural s-au obținut note ciudat de mari la tezele cu subiect unic. „Mi s-a întâmplat să aflu de la copii că au existat profesori care au influențat rezultatul, dar pentru a acționa avem nevoie de o plângere scrisă. Vom analiza și noi rezultatele obținute și dacă vom constata un salt nefiresc la clase de altfel modeste, vom cerceta. Lansez, însă, și părinților rugămintea de a lupta dacă au probleme reclamate de elevi, pentru a demonta zvonurile legate de mafia din învățământ. Nimeni nu acoperă pe nimeni”. Așteptăm cu interes să consemnăm primele cazuri nemușamalizate! Statisticile Inspectoratului Școlar Județean Constanța nu relevă cine știe ce rezultate, procentele înscriindu-se într-un trend ascendent, spre exemplu, la ultima dintre teze, cea la limba și literatura română. Curios fapt, mai ales că, pe la colțuri, elevii s-au plâns că a fost de departe mult mai greu decât la matematică. Dar deh, una este să lucrezi cu cifre, alta este să-ți etalezi vocabularul căpătat prin lecturi suplimentare, dând pagină cu pagină, și nu un simplu click pe internet. Și cu toate acestea, față de rezultatele de promovabilitate de anul trecut, de la testele naționale, la clasa a VII-a (74%), acum s-a înregistrat la cla-sa a VIII-a 84,61%. Analizând această din urmă lucrare, din totalul de 6.665 elevi prezenți, doar 257 de-a VII-a au obținut nota 10, respectiv 168 elevi de clasa a VIII-a. Conform statisticilor, școlarii din mediul rural au luat cele mai multe note sub 5 și nu se poate spune că au depășit la vreun capitol orășenii. Și spunem aceasta apropo de faptul că pe forumul Ministerului Educației există păreri cum că ei ar fi fost ajutați de profesori în obținerea de rezultate cât mai mari, evident pentru a le crește cota la înscrierea la un liceu din oraș. Prof. Petre Purcărea, inspector de specialitate istorie, vicepreședintele Comisiei județene de organizare a tezelor cu subiect unic, afirma că deja părinții au început să se intereseze de depunerea contestațiilor. „În prima fază vom asista la o avalanșă de contestații, chiar la nivel de vârf, adică pentru note de 9,75 sau 9,45, cu toate că minuni nu se vor produce. Probabil că în cel de-al doilea semestru lucrurile vor sta altfel la acest capitol“. Programate a fi rezolvate în week-end-ul 12/13 ianuarie 2008, se duc tratative pentru ca aceste contestații să fie soluționate în week-end-ul 18/19 ianuarie 2008. Așadar, cel târziu pe 20 ianuarie 2008, notele vor fi trecute în catalogul clasei.