Scurtmetrajul "Numărătoarea manuală", în competiţia Festivalului de Film de la Sarajevo 2011

Scurtmetrajul "Numărătoarea manuală", în competiția Festivalului de Film de la Sarajevo 2011

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Scurtmetrajul "Numărătoarea manuală", scris și regizat de Daniel Sandu, a fost selecționat în competiția Festivalului de Film de la Sarajevo (22 - 30 iulie), concurând cu producții din Bosnia-Herțegovina, Slovenia, Croația, Turcia, Bulgaria, Ungaria, transmite Mediafax.Scurtmetrajul va concura pentru trofeul Heart of Sarajevo alături de un alt film scurt românesc, "Fotografia" de Victor Dragomir.Produs de Parada Film, scurtmetrajul "Numărătoarea manuală" a avut premiera națională anul acesta, la Festivalul Internațional de Film NexT, și a fost selecționat în competiția Zilelor Filmului Românesc din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) 2011."Numărătoarea manuală" redă o zi obișnuită de muncă pentru Mircea, un angajat cu vechime la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, care încearcă să-l angajeze pe nepotul său George, un tânăr șomer cu facultate, la aceeași companie.Munca lor constă în a număra mașinile care trec pe șoselele patriei în vederea unor statistici solicitate de Uniunea Europeană. Însă cei doi au păreri diferite despre munca pe care o prestează, iar prietenia lor se transformă în conflict.Din distribuția filmului fac parte actorii Alexandru Georgescu și Cătălin Stelian.Regizorul Daniel Sandu a absolvit Facultatea de cinematografie și televiziune, specializarea regie de film și televiziune a Universității Media, iar din 2003 lucrează în televiziune ca regizor și scenarist al unora din cele mai cunoscute seriale, precum "La Bloc", "Fete cu lipici", "Nimeni nu-i perfect".Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo este unul dintre cele mai importante evenimente de gen din regiune. A beneficiat, de-a lungul timpului, de invitați importanți, precum Martin Scorsese, Darren Aronofski, Bono, dar a și oferit sprijin financiar tinerilor artiști din zonă.Regizorul israelian Ari Folman va prezida juriul Festivalului de Film de la Sarajevo (SFF) din acest an, care se desfășoară în perioada 22 - 30 iulie.