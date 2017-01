„Scrisori de dragoste”, citite la Casa de Cultură

Ştire online publicată Luni, 16 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, de la ora 19, Mircea Albulescu și Ileana Stana Ionescu vor urca pe scena Casei de Cultură, în spectacolul „Scrisori de dragoste”, în regia lui Mircea Cornișteanu. Prețul unui bilet este de 50 lei. Într-un interviu acordat lui Octavian Sava, Ileana Stana Ionescu vorbește despre rolul din „Scrisori de dragoste”: „Cu piesa asta, pot spune că am colindat lumea. Este, de fapt, o lectură a două personaje, fiecare stând la o măsuță și citindu-și scrisorile. Pretutindeni unde am fost cu ea, a avut mare succes. La Toronto, de exemplu, am jucat-o într-o biserică, și a fost urmărită cu sfințenie”.