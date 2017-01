Scriitorul Marin Mincu îşi lansează volumul „Proba de gimnastică” la Târgul de Carte „Gaudeamus” 2009

Scriitorul Marin Mincu își lansează volumul „Proba de gimnastică” la Târgul de Carte „Gaudeamus” 2009

Scriitorul și criticul constănțean Marin Mincu participă la Târgul Internațional de Carte „Gaudeamus”, în cadrul căruia își va lansa volumul „Proba de gimnastică”. Evenimentul va avea loc pe 27 noiembrie, cu începere de la ora 18, la editura Vinea, care organizează „Ora de poezie”. De asemenea, Ovidius University Press și Ex Ponto sunt cele două edituri constănțene care vor participa anul acesta la Târgul „Gaudeamus”. Așa cum ne-a spus Ovidiu Dunăreanu, redactor-șef al revistei de cultură „Ex Ponto”, cele două edituri vor prezenta vizitatorilor „Gaudeamus” noutățile editoriale de anul acesta, axate, în general, pe literatură, știință și carte universitară. La standul „Ovidius University Press” vor fi Ioan Popișteanu (directorul celor două edituri) și Ovidiu Dunăreanu, în timp ce scriitorul constănțean Sorin Roșca se va afla la standul editurii Ex Ponto. Participarea celor două edituri la Târgul „Gaudeamus” a devenit deja o tradiție, încă de la primele ediții acestea fiind prezente la evenimentul de anvergură internațională: „Participăm la acest eveniment întrucât e un târg deschis către o multitudine de titluri”, ne-a spus Ovidiu Dunăreanu. Reprezentanții celor două edituri se vor afla la Pavilionul Central Romexpo pe toată perioada de desfășurare a Târgului „Gaudeamus”, respectiv 25 - 29 noiembrie. Deschiderea oficială a târgului va avea loc miercuri, 25 noiembrie, ora 12, programul de vizitare fiind: miercuri - vineri, între orele 11 și 20, sâmbătă, între orele 10 și 20 și duminică, între orele 10 și 16. Unul dintre cele mai importante evenimente care vor avea loc în cadrul Târgului „Gaudeamus” este participarea scriitorului Salman Rushdie, care este așteptat la Pavilionul Romexpo miercuri, 25 noiembrie, ora 18, la standul editurii Polirom – Cartea Românească. Romancierul de origine indiană a sosit deja în România, astăzi, la Teatrul Odeon din București, urmând să susțină o lectură din „Seducătoarea din Veneția”, cel mai recent roman de-al său, tradus în limba română. Un alt eveniment important se va desfășura pe 27 noiembrie, de la ora 17, la Editura All - o dezbatere pe tema „Scriitorul, cenzura și Securitatea”, la care vor participa Ana Blandiana, Ion Bălu, Livius Ciocârlie, Stephane Courtois, Armand Goșu, Germina Nagâț, Lucia Hossu-Longin, Nicolae Manolescu, Dan C. Mihăilescu, Victor Rebengiuc, Romulus Rusan și Alexandru Zub. Pe 27 noiembrie, ora 15, la editura Polirom - Cartea Românească, va fi lansat volumul „Profeții despre prezent. Elogiul morții”, de Nicolae Breban, eveniment moderat de Alex Ștefănescu, Eugen Simion și Daniel Cristea – Enache. Pe toată perioada târgului, la standul Bibliotecii Naționale a României, vor fi prezentate două expoziții tematice: „L’ami lointain: Eugen Ionescu și generația sa” și „Pitoresc și gastronomie: meniuri și dineuri oficiale din perioada interbelică existente în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României”. Pe 28 noiembrie, de la ora 14, Fundația Culturală Delta va decerna premiile „Alexandru Paleologu”, avându-i ca invitați pe Liviu Antonesei, Mona Mamu-lea, Theodor Paleologu, Barbu Cioculescu și Neagu Djuvara. Neagu Djuvara va putea fi văzut în aceeași zi, de la ora 12, la editura Humanitas, unde își va lansa volumul de memorii „Amintiri și povestiri mai deocheate”, eveniment la care va participa și Lidia Bodea. Tot pe 28 noiembrie, ora 18, la editura Eikon vor fi lansate volumele „Dimensiunea românească a existenței” și „Nae Ionescu, așa cum l-am cunoscut”, semnate de Mircea Vulcănescu, precum și „Reflecții religioase asupra cunoașterii”, al lui Petre Țuțea. La eveniment vor participa Măriuca Vulcănescu, Petru Ursache, Marius Vasileanu și Valentin Ajder. La Salonul „Ion Creangă”, pe 28 noiembrie, de la ora 18, va începe spectacolul de marionete „Țara lui Gufi”, de Matei Vișniec, pus în scenă de tineri actori, absolvenți ai UNATC. În ultima zi a Târgului Gaudeamus, 29 noiembrie, de la ora 12, la editura Polirom – Cartea Românească, va avea loc lansarea romanelor „Omul duplicat”, de José Saramago și „Nicio privire”, semnat de José Luis Peixoto. Cele două cărți vor fi prezentate de Simona Soare, Georgiana Bărbulescu și Filip Florian. Târgul Internațional de Carte „Gaudeamus”, ajuns la cea de-a XVI-a ediție, este organizat de Radio România, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.