Scriitorul Dan Lungu, selectat în antologia americană "Best European Fiction 2013"

Ştire online publicată Vineri, 21 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Nevasta de la ora șapte/ 7 pm Wife", de Dan Lungu, o povestire care face parte din volumul "Băieți de gașcă" (Polirom, 2005), a fost publicată în prestigioasa antologie "Best European Fiction 2013", apărută la editura americană Dalkey Archive Press, transmite realitatea.net.Antologia este coordonată de scriitorul american de origine bosniacă Aleksandar Hemon. Cu o prefață semnată de scriitorul irlandez John Banville, "Best European Fiction" se află la a patra ediție și este dedicată literaturii europene, cu participarea mai multor scriitori din 32 de țări. Printre autorii cuprinși în "Best European Fiction 2013" se numără Borivoje Adasevic, Mirana Likar Bajzelj, Semezdin Mehmedinovic, Ray French, Miklos Vajda, Bernard Comment, Eloy Tizon, Marie Redonnet, Zehra Cirak, Tomás Mac Síomóin, completează sursa citată.