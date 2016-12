Scriitor american, la Cărtureşti

Scriitor american, la Cărturești

Asociația ACCEPT, în parteneriat cu librăriile Cărturești din București, Cluj-Napoca și Constanța, lansează, în această săptămână, în cadrul Lunii LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender - LGBTQ Pride Month), raftul LGBTQ. Astfel, raftul LGBTQ cuprinde atât cărți semnate de scriitori de renume internațional, cât și de cunoscuți autori români, fiind adresat în special unui segment de public cu orientări sexuale diferite.Cu prilejul lansării raftului LGBTQ, jurnalistul și scriitorul american Kevin Sessums se va întâlni cu cititorii constănțeni, joi, 6 iunie, de la ora 14, la Librăria Cărturești. Autorul best-seller-ului „Mississippi Sissy”, publicat de New York Times, a fost distins cu premiul literar „Lambda”, la secțiunea „Men’s Memoir”, în 2007. Scriitorul Kevin Sessums a fost, de asemenea, nominalizat la premiul Quill pentru înregistrarea audio a lucrării sale, o carte autobiografică despre copilăria și adolescența gay în America anilor ‘60, despre rasism, homofobie și traumă, dar și despre drepturile omului, violență și curaj. Acesta a devenit, recent, directorul editorial al „429”, o nouă publicație a comunității LGBTQ, care va fi lansată în luna octombrie a acestui an.